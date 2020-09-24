O que fazer em caso de envenenamento do seu animal de estimação?

Os tutores de pets sabem que todo cuidado é pouco durante a rotina dos animais, principalmente na ingestão de alimentos. Com toda a curiosidade natural dos bichinhos, é normal que eles também se sintam atraídos por substância que não são recomendadas, como determinados alimentos, lixo e até remédios. Por isso, é preciso saber o que fazer nas situações em que o animal come ou mastiga algo que pode fazer mal.