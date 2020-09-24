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Cuidados com o pet

O que fazer em caso de envenenamento do seu animal de estimação?

Com toda a curiosidade natural dos bichinhos, é normal que eles também se sintam atraídos por substâncias que não são recomendadas, como determinados alimentos, lixo e até remédios

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 22:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2020 às 22:08
Cachorro circula sem coleira ou guia em praça de Jardim Camburi, Vitória
Cachorro circula sem coleira e se aproxima de grama em Vitória Crédito: Rafaela Dutra
Os tutores de pets sabem que todo cuidado é pouco durante a rotina dos animais, principalmente na ingestão de alimentos. Com toda a curiosidade natural dos bichinhos, é normal que eles também se sintam atraídos por substância que não são recomendadas, como determinados alimentos, lixo e até remédios. Por isso, é preciso saber o que fazer nas situações em que o animal come ou mastiga algo que pode fazer mal.
Segundo a médica veterinária e comentarista da CBN Vitória, Tatiana Sacchi, é preciso ter atenção para os casos de intoxicação de animais que possuem o "hábito de explorar".
"Casos de intoxicação são extremamente comuns, pois os cães são muito curiosos. Eles podem ocorrer dentro e fora de casa. E são até mais comuns dentro de casa, com alimentos estragados, ou com o lixo", diz a médica veterinária.
Em entrevista ao jornalista Fábio Botacin, durante o quadro Clube Pet CBN desta quarta (23), a especialista ainda chamou atenção para os riscos de tomar medidas que não são indicadas.
"Não é interessante fazer algo por conta própria, leve o animal para o veterinário com o maior número de informações possível. Isso é muito importante. Mitos, como dar leite ao animal, atrapalham"
Tatiana Sacchi - Veterinária e comentarista do Clube Pet CBN

VEJA O QUE VOCÊ PODE FAZER CASO SUSPEITE DE INTOXICAÇÃO:

  • Não medique ou faça procedimentos sem a devida autorização do veterinário;
  • Não force o animal a ingerir um "antídoto", pois isso pode agravar o quadro;
  • Leve o animal imediatamente a um veterinário;
  • Caso não tenha acesso imediato a um serviço veterinário, ligue para um Centro de Atendimento Toxicológico  TOXCEN (ES) 0800 283 7704 e CIT (RS) 0800 721 3000 (possui atendimento direcionado a animais) e procure ajuda o mais rapidamente possível.

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