Dos filhotes aos seniores: alimentação em cada fase da vida dos pets

alimentação natural pra pet Crédito: Divulgação

Dos filhotes aos seniores, variando de porte, a alimentação dos cães e gatos também precisa ser alterada para suprir as características que cada biotipo e etapa da vida precisam. Conforme esclarece a Veterinária Paula Genuíno, colaboradora Hercosul: oferecer o alimento correto de acordo com a fase de vida do pet auxilia na manutenção da saúde e longevidade. Filhotes, adultos e animais seniores possuem necessidades nutricionais específicas, destaca.

Segundo Paula, as características da alimentação mudam a cada fase da vida. Enquanto filhotes, os cães e gatos precisam de uma dieta que forneça nutrientes que estimulem o crescimento equilibrado, ricos em minerais, proteínas e que sejam fonte de energia. Quando passam para a fase adulta, o alimento também precisa mudar, adaptando-se às suas novas necessidades, que são mais voltadas para a manutenção dos níveis de nutrientes, a fim de que o organismo realize as funções metabólicas próprias da fase madura, geralmente com níveis nutricionais que forneçam uma quantidade menor de proteína e energia em comparação ao alimento de filhotes.

Já na fase sênior, os animas precisam de uma nutrição que favoreça a defesa de radicais livres, que entregue antioxidantes, auxiliando na prevenção de doenças decorrentes da deficiência de nutrientes.

Cuidado ao inserir alimentos secos

Inserir o alimento seco na dieta dos cães e gatos enquanto filhotes é possível a partir dos 30 a 35 dias de vida, mantendo o aleitamento materno, embora o ideal seja a partir de 60 dias. Já para introduzir o alimento de adulto, os gatos podem ingerir após os oito meses, enquanto os cães variam de porte e a idade.

Paula Genuíno alerta para os tutores terem um cuidado com as fases de transição dos filhotes para adultos e dos adultos para os seniores, que variam de acordo com o porte: para cães de porte mini e pequeno (0 a 10Kg), a mudança pode ocorrer acima dos 10 meses; os de porte médio (11 a 25Kg), pode ocorrer acima de 12 meses; e os de porte grande ou gigante (acima de 25Kg), a indicação é que ocorra acima dos 18 meses.

Fase sênior

Já a troca da ração de adulto para sênior, com os gatos, ocorre com uma maior inserção de alimentos úmidos, que podem ser adicionados na alimentação dos felinos desde filhotes, mas sua ingestão pode ser intensificada a partir dos sete anos, quando eles atingem uma idade mais avançada e podem, inclusive, perder a força para mastigar os alimentos secos: os alimentos úmidos são importantes e benéficos em todas as fases de vida dos gatos. Além de muito apetitosos, eles são importantes para a hidratação dos felinos, ajudando a prevenir a formação de cálculos urinários, enfatiza a especialista.

Com os cães, é diferente  é preciso observar o porte e idade indicada para a troca por rações seniores, conforme indica Paula: cachorros de porte mini e pequeno devem adotar um alimento sênior a partir dos nove anos, já os de porte médio precisam fazê-lo a partir dos sete anos, enquanto os de porte grande e gigante precisam fazer mais cedo ainda, a partir dos cinco anos.