Mercado pet: empresas investem em alimentação natural

A Emma, da Dog Chef Marmitaria Pet, experimenta todas as receitas criadas pela empresa. No cardápio tem galinhada, porquinho caipira e pescadinho Crédito: Divulgação

Foi-se o tempo em que os pets, principalmente cães e gatos, se alimentavam apenas de ração. Comidinhas naturais estão em alta e as empresas que apostam nesse segmento fazem entregas em casa. "A alimentação natural é uma volta às origens, afinal as rações industrializadas surgiram há cerca de 50 anos e ganharam força nos últimos 30. O propósito da alimentação natural é fornecer aos pets a mesma dieta dos seus ancestrais, rica em nutrientes", conta o administrador Matheus Ladario.

Foi após seu Shih Tzu Bob ter problemas como crises alérgicas que ele resolveu criar um cardápio próprio. "Ele frequentemente apresentava problemas como crises alérgicas. Após a introdução da alimentação natural, sua saúde mudou radicalmente. Foi incrível", conta.

Após ter problemas como crises alérgicas o Shih Tzu Bob passou a ter uma alimentação balanceada. Seu dono Matheus Ladario criou o Chef Bob Crédito: Divulgação

O Chef Bob é um restaurante para pets. No cardápio tem peito de frango, cenoura, brócolis, azeite extra virgem, sal rosa do Himalaia, entre outros alimentos. No caso de cachorros com alguma restrição alimentar eles utilizam até carne de coelho e cordeiro. "Tecnicamente, a alimentação natural é uma dieta balanceada composta por ingredientes naturais e que são minimamente processados, não passam por processos industriais como acontece com as rações. É uma alimentação equilibrada que contém os níveis de nutrientes que o animal precisa para se manter saudável. E o único tipo de processamento desses alimentos, que são o cozimento e o congelamento, ocorre dentro da nossa cozinha", conta Ladario.

As receitas são criadas por vários profissionais que buscam uma comida extremamente nutritiva, mas também muito palatável. "Já conversamos até mesmo com um chef de cozinha que trabalhou em um restaurante premiado pelo Guia Michelin. Mas reforço, a nutrição para o pet é o aspecto mais importante na definição do cardápio", diz Matheus.

Cardápio do Chef Bob: tem Carne Salteada com Gengibre, Filé Suíno com Hortelã, Risoto Árabe com Quinoa, entre outros pratos. Crédito: Divulgação

Atualmente são produzidas mensalmente mais de 20 toneladas de comidinhas para cães e gatos, que são cozidas, embaladas a vácuo e, posteriormente, entregues congeladas. E sabe quem testa todas as receitas? O Bob. "Atualmente também temos uma linha de petiscos. E se ele não comer, não lançamos o produto. Essa é a principal premissa da empresa", diz Matheus Ladario.

Promover saúde

O veterinário nutrólogo Douglas Haese, da Alinutri, explica que existem diversos benefícios para os animais quando os alimentos possuem ingredientes balanceados. "A indústria pet vem se especializando na nutrição dos animais, tendo como principais objetivos promover longevidade e saúde. Em contrapartida, alguns tutores insistem em alimentar os animais com sobras de comida, sendo esta prática perigosa para a qualidade de vida deles. Mesmo os manipulados em casa devem ser cuidadosamente preparados, pois nutrição animal é uma ciência e as necessidades deles devem ser respeitadas quanto às quantidades de minerais, vitaminas, proteínas e energia. Os nutrientes que o animal precisa não são necessariamente os que você está consumindo", alerta.

As comidas são criadas respeitando as necessidades nutricionais de raças pequenas, médias e grandes. "Em alguns produtos podemos observar que determinados ingredientes ou nutrientes estão presentes em quantidades diferentes, e isso está relacionado com essas necessidades", diz Haese.

Ele explica ainda para que serve cada ingrediente da ração. "Os probióticos e prebióticos são ingredientes que promovem saúde intestinal. Ambos possuem ação sobre os microorganismos benéficos no trato gastrointestinal dos animais. Os probióticos são os próprios micro-organismos considerados bons, são ingeridos com a alimentação. E os prebióticos são os alimentos para esses microorganismos se desenvolverem melhor. A indústria adiciona esses ingredientes na alimentação dos animais para melhorar o aproveitamento dos nutrientes, promover saúde e melhorar a imunidade dos pets".

Marmita

A empresária Juliana Carvalho percebeu na alimentação natural um mercado promissor e decidiu investir com a sócia Izabelly Cavassani. Elas criaram a Dog Chef Marmitaria Pet que vende comida feita com vegetais, carboidratos, vísceras e proteínas de alto valor biológico, enriquecidas com a suplementação adequada. "O momento da alimentação é a hora mais feliz do dia para o pet, e ele merece ter um momento de alegria recebendo uma refeição palatável, saudável e eficiente. Entre os benefícios estão a pelagem mais brilhosa, maior disposição, fezes com menos odor, melhor regulagem de peso e outros", conta a empresária.

Há dois meses Letícia Scheletz adotou a comida natural para sua Shih Tzu. "Percebi que ela está mais disposta e está mais feliz nos momentos das refeições" Crédito: Divulgação

As receitas são elaboradas por uma nutricionista, com a supervisão de uma nutróloga veterinária. "As receitas são desenvolvidas levando em consideração as necessidades nutricionais adequadas para cada pet, respeitando sua individualidade. A quantidade de alimento é definida de acordo com as informações passadas pelo tutor através de um formulário", explica Juliana. Ao todo são seis pratos no cardápio e o mais amado, segundo ela, é o bifinho de panela.

Por mês são entregues 80 kg de alimentação para cães. "Em breve iniciaremos produção para gatos", conta. No cardápio tem opção de galinhada, porquinho caipira, pescadinho, além de marmitinhas de boi e de frango. Elas são entregues congeladas e embaladas a vácuo. "Temos dois pets que são nossos mascotes, a Emma e o Hulk, um bulldog francês e um American Sttarfodshire. Eles amam a alimentação natural e experimentam todas as marmitinhas", diz Juliana.

Comida da Dog Chef Marmitaria Pet: receitas pensadas para os cães Crédito: Divulgação