Saúde preventiva: conheça os benefícios de um check-up no seu pet

Verifique com frequência a saúde do seu pet Crédito: Pixabay

Você provavelmente já ouviu a história de um pet que teve problemas de saúde devido a uma doença descoberta já em fase terminal. Para evitar que isso aconteça, tomando maior cuidado com o seu animal de estimação, é preciso realizar check-ups. Os exames de rotina, tão populares para humanos que desejam verificar possíveis problemas e ter certeza de que nenhuma anomalia está em progresso, também devem ser feito nos pets, segundo recomendações de médicos.

A máxima de que a prevenção é melhor que o remédio vale muito no caso dos pets. Segundo a comentarista da Rádio CBN Vitória , Tatiana Sacchi, durante o Clube Pet CBN desta quarta (8), é preciso ficar atento a sinais. E mesmo que o animal não demonstre esses sinais, os pets podem não reclamar, o que destaca ainda mais a importância da vacinação e dos exames de rotina.

"Quando o pet vai pra vacinação é feito um exame clínico. Caso seja detectado algum problema de saúde o tutor é avisado para começar uma investigação. A própria vacinação já é um check-up", diz.

No caso de cães e gatos acima dos sete aos, um check-up uma vez por ano já é o bastante.

Ainda de acordo com a médica veterinária, o processo de rotina pode ser fonte de "inúmeras informações" e que o diagnóstico precoce pode melhorar o resultado dos tratamentos.