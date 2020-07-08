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Saúde preventiva: conheça os benefícios de um check-up no seu pet

Os exames de rotina, tão populares para humanos que desejam verificar possíveis problemas, também devem ser feito nos pets, segundo recomendações de médicos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2020 às 18:47

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 18:47

Exame no pet
Verifique com frequência a saúde do seu pet Crédito: Pixabay
Você provavelmente já ouviu a história de um pet que teve problemas de saúde devido a uma doença descoberta já em fase terminal. Para evitar que isso aconteça, tomando maior cuidado com o seu animal de estimação, é preciso realizar check-ups. Os exames de rotina, tão populares para humanos que desejam verificar possíveis problemas e ter certeza de que nenhuma anomalia está em progresso, também devem ser feito nos pets, segundo recomendações de médicos.
A máxima de que a prevenção é melhor que o remédio vale muito no caso dos pets. Segundo a comentarista da Rádio CBN Vitória, Tatiana Sacchi, durante o Clube Pet CBN desta quarta (8), é preciso ficar atento a sinais. E mesmo que o animal não demonstre esses sinais, os pets podem não reclamar, o que destaca ainda mais a importância da vacinação e dos exames de rotina.
"Quando o pet vai pra vacinação é feito um exame clínico. Caso seja detectado algum problema de saúde o tutor é avisado para começar uma investigação. A própria vacinação já é um check-up", diz.
No caso de cães e gatos acima dos sete aos, um check-up uma vez por ano já é o bastante.
Ainda de acordo com a médica veterinária, o processo de rotina pode ser fonte de "inúmeras informações" e que o diagnóstico precoce pode melhorar o resultado dos tratamentos.
O profissional responsável pelo cuidado com os pets analisa características como o peso, a condição nutricional, a presença de doenças periodontal, alterações na pele e dores sentidas pelo animal de estimação.

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