Controle financeiro: 6 dicas para economizar com o pet

"MEU ANIMAL PRECISA DISSO?"

Compre pacotes de ração maiores (7,5 kg 10 kg e 15 kg) e armazene de forma adequada e bem vedada, separando a porção que vai ser utilizada ao longo de 1 semana ou 15 dias em um pote separado. Lembre-se que alimentos de qualidade são investimento e não gasto.

Negocie pacotes mensais de banho e tosa com valores especiais e de acordo com as necessidades do seu pet. Deixar a pelagem mais baixa e dar banhos em casa pode ser uma opção, mas se o banho não for feito corretamente, doenças de pele e ouvido podem surgir e o barato pode sair caro.

Faça a prevenção contra pulgas, carrapatos, vermes e outros parasitas periodicamente, pois prevenir é sempre melhor e mais barato do que remediar. Alguns antiparasitários têm preços especiais se forem comprados em quantidades maiores, como um tratamento para 3 meses por exemplo.

Faça uma projeção de despesas não recorrentes para o animal e guarde o valor equivalente todo mês. Por exemplo, custo de vacinas anuais R$ 180 + vermífugo a cada 4 ou 6 meses R$ 60 = Total R$ 240 / 12 meses = R$ 20,00 por mês devem ser guardados.

Faça uma poupança mensal para seu pet para uma consulta fora de hora, fazer uma possível castração, fazer a limpeza periodontal ou para usar em casos de urgência ou emergência sem ser pego desprevenido.