Controle financeiro: 6 dicas para economizar com o pet

Está planejando adquirir um pet ou já tem o seu companheiro dentro de casa há um tempo? Para um maior controle do orçamento, o Clube Pet CBN, da Rádio CBN Vitória, desta quarta-feira (17) trouxe seis dicas para você economizar com o seu animal de estimação, independentemente da idade, tamanho ou espécie.
Ao jornalista Fábio Botacin, a comentarista Tatiana Sacchi chamou atenção para os impactos financeiros de um pet dentro de casa ao longo da vida. Segundo ela, quando o animal é mais novo, as despesas são menores, mas há uma tendência de crescimento ao longo dos anos.
"Ao longo da vida, você acaba tendo despesas relativamente fixas, mas com variáveis. Junto com a idade, estão os problemas de saúde. Essas coisas precisam ser levadas em consideração", disse.
Normalmente, quanto maior é o animal, mais dinheiro você deverá gastar.
Os custos mensais para ter um cão de 10 kg giram em torno de R$ 210, para um cão de 45 kg em torno de R$ 420 e para gatos R$ 120. Os dados são de uma pesquisa feita pela Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), em 2016.
Há formas de economizar, mas de acordo com a comentarista, "é melhor prevenir do que remediar". Para isso, não protele as vacinas e o que se relaciona com a saúde do pet. Caso não faça isso, em um momento de descuido, o animal pode adoecer e você será obrigado a tirar ainda mais dinheiro do bolso.
VEJA AS DICAS
"MEU ANIMAL PRECISA DISSO?"
Compre pacotes de ração maiores (7,5 kg 10 kg e 15 kg) e armazene de forma adequada e bem vedada, separando a porção que vai ser utilizada ao longo de 1 semana ou 15 dias em um pote separado. Lembre-se que alimentos de qualidade são investimento e não gasto.
Negocie pacotes mensais de banho e tosa com valores especiais e de acordo com as necessidades do seu pet. Deixar a pelagem mais baixa e dar banhos em casa pode ser uma opção, mas se o banho não for feito corretamente, doenças de pele e ouvido podem surgir e o barato pode sair caro.
Faça a prevenção contra pulgas, carrapatos, vermes e outros parasitas periodicamente, pois prevenir é sempre melhor e mais barato do que remediar. Alguns antiparasitários têm preços especiais se forem comprados em quantidades maiores, como um tratamento para 3 meses por exemplo.
Faça uma projeção de despesas não recorrentes para o animal e guarde o valor equivalente todo mês. Por exemplo, custo de vacinas anuais R$ 180 + vermífugo a cada 4 ou 6 meses R$ 60 = Total R$ 240 / 12 meses = R$ 20,00 por mês devem ser guardados.
Faça uma poupança mensal para seu pet para uma consulta fora de hora, fazer uma possível castração, fazer a limpeza periodontal ou para usar em casos de urgência ou emergência sem ser pego desprevenido.
Não esqueça que as compras por impulso ou desnecessárias de itens que o animal não precisa podem pesar muito no orçamento. Quando for comprar, pense: meu animal precisa realmente disso ou sou eu quem está querendo?.