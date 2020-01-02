Saiba como acabar com os carrapatos e evitar que eles ataquem o seu pet

Cachorro com coceira Crédito: Pxfuel

Um dos piores problemas que os cães podem enfrentar são os carrapatos. Se apenas um deles estiver infectado e se alojar no seu pet, já é o suficiente para deixar o animal doente.

Mas felizmente existem formas de evitar que os animais sofram com esses "vilões". As veterinárias Tatiana Sacchi e Sirlene de Souza Maradeia dão algumas dicas e falam sobre o assunto.

1. O QUE É CARRAPATO?

O carrapato é um parasita que consome sangue dos animais. Ele pode ser encontrado na pele de cães, vacas e cavalos e outros animais. Gatos podem sofrer com carrapatos, embora não seja um problema comum para eles. Os felinos sofrem mais com as pulgas.

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2. EM QUAL PERÍODO ELES SE REPRODUZEM COM MAIOR FREQUÊNCIA?

Ele gosta muito do calor e, no Brasil, se reproduz durante todo o ano, já que sempre está quente na maior parte do país. No verão, porém, o cuidado deve ser maior. O ciclo do carrapato dura 21 dias e, nesse tempo, ele sobe 3 vezes no cão, se alimentando e caindo. Por isso pode ser muito encontrado no chão também. Se existem 5 carrapatos no cão, é possível que tenham 95 no ambiente onde o animal vive (5% e 95% do total).

3. QUAL A MELHOR FORMA DE EVITAR QUE MEU PET TENHA CARRAPATO?

Existem produtos que podem ser usados, como as pipetas modelo "top spot", que são colocadas atrás do pescoço do animal; talcos, que são menos utilizados atualmente, mas ainda podem ser colocados no ambiente onde o animal fica; sprays, que são muito utilizados quando o animal vai na rua; coleiras, que têm uma substância que previne e mata os carrapatos; e comprimidos, que são produtos relativamente novos no mercado.

4. EXISTE ALGUM PRODUTO QUE É MELHOR QUE OUTRO?

Isso depende muito do que a pessoa pode pagar, porque alguns desses produtos têm alto custo. O talco tem um custo bem menor, mas não tem tanta absorção e deve ser usado diariamente. Além disso ele não protege o ambiente e alguns cães podem ter alergia ao produto.

Os menos arriscados são as pipetas Top Spot e os sprays, que são mais carOs, mas o uso é mensal. Lembrando que depois da aplicação desses produtos é necessário esperar cinco dias para dar banho no cão.

As coleiras podem causar intoxicações no caso de ter contato com crianças, que podem colocar a mão na boca. Mas, se o dono preferir por ela, o uso é contínuo.

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5. EM QUAL MOMENTO DEVO DAR COMPRIMIDOS CONTRA CARRAPATOS?

Não tem indicação, mas assim que o animal tiver carrapatos. Os comprimidos têm ação de três meses. Não é recomendado dar sempre comprimidos aos animais, pois o remédio pode fazer mal ao fígado dele.

Não há risco de dar comprimido no caso do animal ter apenas um carrapato, mas o mais indicado nesse caso é usar a coleira.

6. COMO O CARRAPATO DEVE SER RETIRADO?

Ele pode ser retirado com o auxílio de uma pinça, mas o mais recomendado não é tirar o carrapato com a mão, e sim colocar uma bucha de algodão com álcool sobre o local e esperar que o carrapato "desgrude" sozinho da pele. É o mais indicado, pois o ferrão ficando no local pode causar uma infecção e piorar ainda mais a situação.

Não é necessário aplicar nenhum remédio ou substância na pele do animal após a retirada do parasita.

Caso o animal tenha alguma reação deve ser levado ao veterinário. Os sintomas da alergia são coceiras extremas, inchaço na região do pescoço e garganta, que pode causar uma parada respiratória, e lesões e inflamações pelo corpo.

Se o carrapato não sair inteiro, o pet pode continuar contaminado, já que o ferrão do carrapato continua no animal.

7. QUAIS CUIDADOS DEVO TER DENTRO E FORA DE CASA?

Ao sair com o animal é necessário evitar locais onde tenha a presença de muitos cães, que podem ter carrapatos, como em gramas de praias ou calçadas. Dentro de casa é necessário observar quando os animais estão dormindo, pois é nesse momento em que os carrapatos saem da pele do animal.

Carrapato Crédito: Pixabay

8. NA HORA DE PASSEAR, O QUE DEVO PASSAR NO ANIMAL?

O talco não ajuda sozinho e o mais indicado é sair com a ação do spray ou das pipetas Top Spot. Lembrando que os sprays e pipetas têm ação mensal, mas deve-se esperar cinco dias após a aplicação para dar banho no animal. O ideal é sair de casa também com a ação das coleiras.

Os produtos devem ser usados sempre antes do passeio para que o animal não seja alvo dos carrapatos.

9. COMO SABER SE MEU CÃO ESTÁ INFESTADO?

É necessário observar a quantidade de carrapatos existentes no corpo do animal. Se tiver acima de 20, já pode ser considerada uma infestação. Existem carrapatos desde larvas até carrapatos mais adultos e grandes. Nos cães eles normalmente estão nas orelhas, entre os dedos das patinhas, nas axilas, mas pelo corpo todo também.

10. AO CONSTATAR UMA INFESTAÇÃO, O QUE DEVE SER FEITO?

Constatando a infestação o ideal é usar os sprays, que protegem o cão e o ambiente onde ele está. Ele é mais indicado do que a pipeta, pois é aplicado em todo o corpo do animal. A ação do produto é de um mês.

11. O QUE OS CARRAPATOS PODEM CAUSAR?

Esses parasitas podem causar desde homeoparasitoses a alergias. Um carrapato somente já pode infectar o cão, caso esteja com algum microorganismo que cause patologias. Além disso, se o animal tiver muitos carrapatos, ele pode ter uma anemia, já que os parasitas consomem sangue.

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12. COMO IDENTIFICAR SE MEU PET ESTÁ DOENTE?

A Doença do Carrapato, que é um grandes dos problemas, causa falta de apetite, faz o animal ficar muito quieto e pode apresentar língua mais branca.

13. USAR SAPATINHOS AJUDA NA PREVENÇÃO?

Normalmente ajuda, mas deve-se observar que as patas dos animais também transpiram e as roupinhas desse tipo não podem ser utilizadas por muito tempo. É necessário observar isso. Os sapatinhos são recomendados mais para proteger os cães contra o chão quente e locais onde ele for pisar.

14. GATOS TAMBÉM TÊM CHANCE DE TER CARRAPATOS?

A possibilidade é bem menor porque os gatos se lambem muito e com isso os carrapatos não conseguem grudar na pele com facilidade.

15. BANHOS CARRAPATICIDAS SÃO INDICADOS?

São indicados, mas não é aconselhado que esses banhos sejam feitos em casa. O produto que é usado para lavar o animal tem veneno, que o animal, por descuido, pode acabar ingerindo e se contaminando. O produto pode até levar a morte do pet. Também não é aconselhável fazer o banho carrapaticida no sol, pois o veneno presente no banho acaba se intensificando. O ideal é levar o animal a um profissional.

16. QUEM MORA EM CASA COM QUINTAL DEVE TER QUAIS TIPOS DE CUIDADOS?

É necessário dedetizar o ambiente totalmente, sem o animal no local por cerca de 24 horas. Após esse período é necessário lavar o ambiente para que o pet não se contamine. O produto usado é o Botox, fazendo a pulverização com 20 litros de água para uma ampola do produto. Quem tem grama deve dedetizar uma vez por mês o ambiente e sempre mantê-lo limpo, pois pode virar um ninho de carrapatos e de pulgas.

17. EXISTE ALGUMA SOLUÇÃO PARA COMBATER O CARRAPATO DENTRO DE CASA? \

Em casa pode-se retirar os carrapatos manualmente. Não é indicado matá-los, principalmente as fêmeas. O mais correto é colocar no álcool até que morram ou jogar no vaso sanitário. Os carrapatos fêmeas (parasitas maiores), quando mortas, podem estar com ovos e, quando esmagadas, podem espalhar os ovinhos no ambiente.

SOLUÇÕES CASEIRAS

Óleo de Neem

O Óleo de Neem é um produto natural e pode ser encontrado em casas agropecuárias. No ambiente ele pode ser pulverizado, dependendo de como for comprado. Há xampus e outros produtos caninos que são à base do produto também.

Solução de Erva Cidreira

Há também uma solução da Erva Cidreira (Capim Limão). Apanhe folhas e talos da planta, esmague até obter caldo esverdeado. Acrescente 100 ml de álcool para fixar as propriedades ativas. Deixe descansar por 24 horas, acrescente 1 litro de água + 2 colheres de sal, mexa e depois pulverize sobre os carrapatos. No dia seguinte os parasitas começarão a secar e haverá queda deles. O efeito residual é longo (Fonte: Programa Globo Rural)

Solução com vinagre de maçã

Uma outra forma de acabar com as pequenas pragas é outra solução, à base de vinagre de maçã, óleos e shampoos de cães. Para isso é necessário vinagre de maçã, óleos como lavanda, erva cidreira ou gerânio, água, frasco pulverizador e shampoo para carrapatos e pulgas para cachorros.

Banhe o cão como de costume usando um shampoo comercial feito especialmente para carrapatos e pulgas. As pulgas e os carrapatos irão deslizar para fora da pele por conta do shampoo. Além disso, quando a pele do seu cão está molhada, é muito mais fácil ver os carrapatos.

Lave completamente o animal para remover o shampoo. Após isso, lave uma vez com uma solução de vinagre de maçã e água. O vinagre de maçã faz com que a pele do cão fique desagradável para carrapatos. Além disso, o vinagre de maçã pode ser adicionado à água do seu cão (use duas colheres de sopa para uma tigela de água).