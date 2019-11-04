Aprenda o passo a passo para escovar os dentes do seu pet

Aprenda a escovar os dentes do seu pet Crédito: Pinterest

Cachorros e gatos também podem sentir dores na gengiva se a gente não impedir o acúmulo de placas bacterianas, tártaros e cáries.

Além de provocar mau hálito e prejudicar a gengiva, as bactérias podem entrar na corrente sanguínea e contaminar órgãos vitais como coração, rins e fígado.

O que vale para a saúde bucal dos tutores, vale igualmente para os pets: boa higiene e consultas periódicas com dentistas. No caso dos pets, o médico veterinário pode cuidar do sorriso deles.

Então mesmo com a correria do dia-a-dia, os tutores precisam achar um tempinho para escovar os dentes dos peludos. E sim, dos gatos também! Eles são mais desconfiados, mas com jeitinho, os tutores conseguem.

"Imagine alguém que come e não escova os dentes e a gengiva após as refeições ou não escova direito. Não tem jeito. Vai ter acúmulo de matéria orgânica. Acontece a mesma coisa com os animais, que podem sofrer inclusive com gengivites e periodontites, inflamações que provocam inchaço, dor, vermelhidão e aumento de temperatura", explica a Dra. Mariana Lage-Marques, prestadora de serviço especializada em Odontologia da Petz Seres.

Algumas raças pequenas de cães como yorkshire, shih-tzu, maltês, lhasa-apso, poodle, spitz e pug acumulam tártaro com mais facilidade porque têm um pH bucal diferente de outras raças. Mas no geral, sem escovação diária, todas as raças de cães e felinos ficam vulneráveis ao "endurecimento" da sujeira acumulada nos dentes.

MAU HÁLITO

Existem enxaguantes, sprays e petiscos que diminuem o mau hálito, mas o melhor a fazer é retirar o tártaro. Como comprime a gengiva, ele pode causar dor, desgaste do tecido e do osso.

Se perceber coloração marrom nos dentes do seu animal procure o veterinário. Nesse estágio, a sujeira terá de ser removida com o animal anestesiado. É um procedimento simples, mas que deve ser feito em ambulatório.

"Como não ficam paradinhos e com a boca aberta o tempo necessário para remoção de toda sujeira, cães e gatos recebem anestesia geral. Antes do procedimento odontológico, é preciso fazer exames de sangue e eletrocardiograma para verificar se está tudo ok com o paciente. São garantias para evitar imprevistos na cirurgia", explica a Dra. Mariana.

Não dá pra ficar com um cheiro agradável na boca se dentro dela tem sujeira impregnada, mas é preciso ficar um pouco mais atento se seu pet tem mau hálito. O odor intenso pode ter relação com doenças estomacais e renais.

ALIMENTAÇÃO

O cuidado com a alimentação também ajuda a prevenir a formação de placas bacterianas e tártaros. Doces, bolachas, biscoitos fazem mal ao metabolismo e aos dentes dos pets.

As rações secas de boa qualidade são excelentes. O atrito do dente com os grãos ajuda a limpar placas e o acúmulo de tártaro. Já os alimentos úmidos não ajudam esse processo.

ESCOVAÇÃO

A escovação dentária deve ser feita todos os dias, com movimentos circulares, por aproximadamente sete minutos, utilizando escova e pasta recomendadas para animais.

Além da escovação, é recomendável avaliação e profilaxia anualmente com um especialista em odontologia veterinária.

TREINAMENTO

A escovação tem de ser uma atividade prazerosa, como uma brincadeira. Um bom comportamento durante a escovação ou tentativa de escovação, merece um carinho, um passeio ou até um petisco como compensação.

DICAS PARA MANTER A SAÚDE MENTAL DOS PETS:

1 - Comece o treinamento para a escovação acariciando com a mão a cabeça do pet, depois a boca e dentro dela. Embrulhe o dedo com uma gaze e massageie a gengiva do animal. Quando o pet se acostumar, troque a gaze por uma escova e creme dental apropriados.

2 - Faça a escovação associando atividades que dão prazer ao animal. Incentive com um reforço positivo. Depois da escovação, ofereça faça brincadeiras, passeios ou ofereça petiscos.

3 - A escova de dente deve ser própria para pets que têm cerdas mais suaves e especialmente anguladas. Para cães menores e gatos, as chamadas escovas de dedo funcionam bem. Para animais maiores, o melhor é usar escovas de hastes mais longas com maior alcance.

4 - A escovação dos dentes também é mais eficiente quando feita em círculos. O ideal é fazer pequenas circunferências, abrangendo as extremidades da boca de cima a baixo em cada lado.

5 - Ao identificar tártaro nos dentes não escove todos de uma vez. Escolha um e permaneça por uns dois minutos, escovando também a parte de trás, onde as placas se escondem. Se o pet resistir, siga até os próximos dentes, nesse mesmo ritmo. Se não conseguir, melhor não forçar. Procure um médico veterinário.

6 - Não tem problema dar petiscos depois da escovação, porque o importante é remover a placa bacteriana. Os petiscos especiais para a limpeza bucal podem ajudar, mas não substituem a escovação.