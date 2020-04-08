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Em casa: dicas para lidar com seu pet durante a quarentena

Com a permanência dos donos durante maior parte do dia em casa, há um estreitamento da relação entre as pessoas e os bichinhos de estimação. Tatiana Sacchi, comentarista da Rádio CBN Vitória, dá dicas de como lidar com os animais dentro de casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 19:54

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 19:54

quadrinhos pet
A quarentena modifica a rotina dos donos e dos próprios pets; saiba como lidar Crédito: Divulgação
A quarentena por tempo indeterminado imposta pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19) não alterou apenas a rotina dos donos de animais domésticos, mas também dos próprios pets. Com a permanência dos donos durante maior parte do dia em casa e o estreitamento da relação entre as pessoas e seu animais, a quarentena pode ser uma oportunidade de conviver e conhecer o próprio animal de estimação.
Segundo a comentarista Tatiana Sacchi, do Clube Pet CBN, quadro da Rádio CBN Vitória, em alguns casos, os animais podem estranhar a presença do dono em casa. Outros, por sua vez, podem gostar e exigir maior atenção. Ainda de acordo com ela, em muitos casos os gatos sentem mais a alteração na rotina.
"Quando ficamos em casa por mais tempo, vemos como o pet reage a uma nova rotina, os hábitos que não costumamos observar, se ele gosta ou não do excesso de humanos em casa. Alguns pedem mais carinho, outros ficam mais no canto. Cada um tem um comportamento", comentou Tatiana Sacchi.

VEJA ALGUMAS DICAS DE COMO LIDAR COM OS PETS EM ÉPOCA DE QUARENTENA:

  • Gastar a energia do animal - brincadeira favorita
  • Banho como momento de interação - tente perceber alguma alteração, nódulo (em caso de fêmeas), mexa no animal
  • Troque a comida de lugar - assim você aguça a curiosidade do animal, que terá que procurar seu alimento
  • Interação com crianças - dê responsabilidades aos filhos, como o banho, alimentação, passeio
  • Higienização das patas - sempre que voltar do passeio, limpe as patas do animal. Essa é uma forma de não levar sujeira para casa e evitar o contágio do novo coronavírus

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