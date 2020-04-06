Quarentena: é hora de ter ainda mais calma com as crianças

Seja o modelo

O diálogo neste momento é fundamental. Use linguagem simples e adequada para falar com as crianças. Explique, quantas vezes for necessário, o que está acontecendo e como todos precisam colaborar com paciência e compreensão.

Deixe a criança falar também, manifestar seus sentimentos. E demonstre que entende o que ela diz e como sente.

Tente organizar minimamente a agenda diária das crianças, especialmente, no caso dos estudos em casa. Mas não se cobre se não conseguir dar conta de tudo todos os dias.

O ócio será inevitável. Converse com a criança sobre esses momentos em que não haverá nada para fazer. Diga que também sente tédio, mas que todos precisam aprender a lidar com isso.

Façam algumas brincadeiras juntos, atividades em família. Desenho, música, dança, pintura, quebra-cabeça, jogos de tabuleiro, tudo isso ajuda a distrair e aproxima a família.

Seja mais flexível quanto ao que podem fazer dentro de casa, claro, dentro dos limites de segurança. Se for possível, disponibilize a varanda ou quintal para as brincadeiras que precisem de mais liberdade.

Faça videoconferências com amigos e familiares, avós, ou pessoas que a criança tenha afinidade.

Tente inserir os pequenos em algumas de suas atividades domésticas, na hora de cozinhar ou mesmo na organização da casa. Faça com que eles se sintam úteis e participativos.

Não permita que elas recebam informações excessivas sobre o momento atual. As crianças precisam apenas saber o suficiente para compreender a situação.

No dia em que elas "surtarem" ou não estiverem bem, respire fundo e compreenda. Vai passar. É um reflexo do confinamento. A oscilação emocional é bastante natural.

Façam as refeições juntos. É uma boa oportunidade para compartilhar tempo de qualidade com as crianças.