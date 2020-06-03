Cinco dicas importantes para quem está pensando em adotar um pet

CASTRAÇÃO

Lembre-se que adotar é um ato de amor que muda e salva vidas e muitos animais em abrigos ou em situação de rua esperam para serem adotados e ter oportunidade de um novo lar onde possa dar e receber amor e carinho.

Procure abrigos, centros de adoção, feiras de adoção, sites e redes sociais de ONGs sérias, que tenham referência e seriedade no trabalho com os animais.

Em geral, as ONGs costumam ser exigentes quanto ao perfil do adotante e ao lar onde ele irá viver, do contrário, estarão apenas delegando problemas para pessoas que não estão aptas para ter um animal e que podem devolvê-lo, abandoná-lo novamente, doá-lo novamente ou permitir que esse animal tenha crias indesejadas, sem critério. O adotante deve assinar um termo de compromisso em que se compromete a dar ao animal aquilo que é importante pra ele.

Os animais colocados para adoção devem estar em boas condições de saúde  já foram vermifugados, com a vacinação em dia ou em andamento, tratados para doenças pré-existentes e sem pulgas ou carrapatos.