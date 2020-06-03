Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cuidados necessários

Cinco dicas importantes para quem está pensando em adotar um pet

Além de muito amor, futuro dono deve ter atenção em relação ao abrigo e às condições de saúde do animal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2020 às 17:53

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 17:53

Donos dos Pets também devem ficar atentos à prevenção do cancer
Donos dos Pets devem ficar atento aos cuidados necessários Crédito: Pixabay
Em tempo de pandemia, com o distanciamento social como melhor forme de combate à Covid-19, a presença do pet dentro de casa faz ainda mais diferença. Seja pelo seu comportamento diante da diminuição de passeios ou pelo maior tempo de convivência do bicho de estimação com seu dono. Quem, durante o período em que vivemos isolados, não se pegou pensando na adoção de um bichinho?
O quadro Clube Pet CBN, da Rádio CBN Vitória, desta quarta-feira (3) trouxe dicas para o futuro dono, , como ter atenção em relação ao abrigo e à procedência do pet. A comentarista Tatiana Sacchi falou sobre a adoção dos pets e deu dicas de como realizar a ação de maneira mais segura.
"Criar consciência é algo demorado. Existem vários fatores que devemos prestar atenção, várias etapas, principalmente para evitar a questão de maus-tratos aos animais", disse Tatiana.

VEJA AS ORIENTAÇÕES:

CASTRAÇÃO

Lembre-se que adotar é um ato de amor que muda e salva vidas e muitos animais em abrigos ou em situação de rua esperam para serem adotados e ter oportunidade de um novo lar onde possa dar e receber amor e carinho.
Procure abrigos, centros de adoção, feiras de adoção, sites e redes sociais de ONGs sérias, que tenham referência e seriedade no trabalho com os animais.
Em geral, as ONGs costumam ser exigentes quanto ao perfil do adotante e ao lar onde ele irá viver, do contrário, estarão apenas delegando problemas para pessoas que não estão aptas para ter um animal e que podem devolvê-lo, abandoná-lo novamente, doá-lo novamente ou permitir que esse animal tenha crias indesejadas, sem critério. O adotante deve assinar um termo de compromisso em que se compromete a dar ao animal aquilo que é importante pra ele.
Os animais colocados para adoção devem estar em boas condições de saúde  já foram vermifugados, com a vacinação em dia ou em andamento, tratados para doenças pré-existentes e sem pulgas ou carrapatos.
Se os animais não estiverem castrados, deve haver um termo de compromisso em castrar o animal quando a idade permitir, em clínicas veterinárias parceiras das ONGs. Essa castração pode ser paga pela ONG ou ter baixo custo para o tutor.

Veja Também

Confira 6 passos para dar um banho terapêutico em pets

Confira os cuidados especiais que devemos ter com os pets no frio

Apaixonados por pets: 5 livros sobre cães e gatos para ler já

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Imagem de Trump como Jesus Cristo e embate com o papa provocam reação até entre aliados
Imagem de destaque
Por que governo da Colômbia vai sacrificar 80 hipopótamos de Pablo Escobar
Imagem de destaque
As obras viárias que vão alterar o trânsito na Serra a partir de junho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados