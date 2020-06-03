Cinco dicas importantes para quem está pensando em adotar um pet

Em tempo de pandemia, com o distanciamento social como melhor forme de combate à Covid-19, a presença do pet dentro de casa faz ainda mais diferença. Seja pelo seu comportamento diante da diminuição de passeios ou pelo maior tempo de convivência do bicho de estimação com seu dono. Quem, durante o período em que vivemos isolados, não se pegou pensando na adoção de um bichinho?
O quadro Clube Pet CBN, da Rádio CBN Vitória, desta quarta-feira (3) trouxe dicas para o futuro dono, , como ter atenção em relação ao abrigo e à procedência do pet. A comentarista Tatiana Sacchi falou sobre a adoção dos pets e deu dicas de como realizar a ação de maneira mais segura.
"Criar consciência é algo demorado. Existem vários fatores que devemos prestar atenção, várias etapas, principalmente para evitar a questão de maus-tratos aos animais", disse Tatiana.
VEJA AS ORIENTAÇÕES:
CASTRAÇÃO
Lembre-se que adotar é um ato de amor que muda e salva vidas e muitos animais em abrigos ou em situação de rua esperam para serem adotados e ter oportunidade de um novo lar onde possa dar e receber amor e carinho.
Procure abrigos, centros de adoção, feiras de adoção, sites e redes sociais de ONGs sérias, que tenham referência e seriedade no trabalho com os animais.
Em geral, as ONGs costumam ser exigentes quanto ao perfil do adotante e ao lar onde ele irá viver, do contrário, estarão apenas delegando problemas para pessoas que não estão aptas para ter um animal e que podem devolvê-lo, abandoná-lo novamente, doá-lo novamente ou permitir que esse animal tenha crias indesejadas, sem critério. O adotante deve assinar um termo de compromisso em que se compromete a dar ao animal aquilo que é importante pra ele.
Os animais colocados para adoção devem estar em boas condições de saúde já foram vermifugados, com a vacinação em dia ou em andamento, tratados para doenças pré-existentes e sem pulgas ou carrapatos.
Se os animais não estiverem castrados, deve haver um termo de compromisso em castrar o animal quando a idade permitir, em clínicas veterinárias parceiras das ONGs. Essa castração pode ser paga pela ONG ou ter baixo custo para o tutor.