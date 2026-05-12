Ypê apresenta 239 medidas de correção após suspensão de produtos, diz Anvisa

Ainda afirmou que as medidas contra a empresa envolveram análises do setor de vigilância do estado de São Paulo, que é governado por Tarcísio de Freitas (Republicanos), aliado de Bolsonaro, além da área comandada na Anvisa por Daniel Meirelles, que foi indicado ao cargo pelo ex-presidente.

Na segunda-feira (12), o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que vídeos "irresponsáveis" tentam transformar a suspensão de lotes de produtos de limpeza da Ypê em disputa política.