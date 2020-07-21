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Saiba como agir ao encontrar um animal com sinais de maus-tratos no ES

A punição para quem abusa, fere ou mutila animais silvestres, domésticos, nativos ou exóticos é de detenção de três meses a um ano e multa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2020 às 18:24

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 18:24

Data: 16/01/2020 - ES - Vitória - Cachorro sem coleira na Praia de Camburi, em Vitória - Editoria: Cidades - Fernando Madeira - GZ
Animais em situação de maus-tratos devem ser amparados por Lei de Crime Ambiental Crédito: Fernando Madeira
Animais com sinais de maus-tratos sempre estiveram presentes em vias públicas por onde transitamos. Diante de um ato criminoso, previsto em lei, não há motivos para desprezar ou relativizar qualquer agressão a um animal, seja ele gato, cachorro ou outros, que deveriam receber carinho e atenção dos donos. Saiba como denunciar caso se depare com animais em situação de maus-tratos.
Em dezembro de 2019 o Plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que aumenta a pena para maus-tratos de cães e gatos. A pena atual, de detenção de três meses a um ano e multa, aumentará para pena de reclusão de dois a cinco anos e multa para quem abusar, ferir ou mutilar cães e gatos. A proposta foi enviada ao Senado.

POLÍCIA CIVIL

Para registrar um Boletim de Ocorrência relatando maus-tratos de animais, você pode se dirigir a qualquer delegacia física, de preferência munido de todo o material que comprove o crime e auxilie a polícia no trabalho de investigação. O registro também pode ser feito por meio da Delegacia Online no site https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br.
Para fazer denúncias anônimas, os canais disponíveis são por telefone no Disque-Denúncia 181 ou no site disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

IBAMA

As denúncias também podem ser feitas ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. O órgão disponibiliza o telefone 0800 61 8080 e o e-mail [email protected].

PREFEITURAS MUNICIPAIS

Também é possível denunciar os maus-tratos fazendo contato com as prefeituras de cada município. Em Vitória, por exemplo, para denunciar basta ligar para o Fala Vitória 156.
Caso você não consiga contato com o IBAMA ou com a Polícia Civil, procure a prefeitura do município onde o animal em situação de maus-tratos foi flagrado.

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