Saiba como agir ao encontrar um animal com sinais de maus-tratos no ES

Animais com sinais de maus-tratos sempre estiveram presentes em vias públicas por onde transitamos. Diante de um ato criminoso, previsto em lei, não há motivos para desprezar ou relativizar qualquer agressão a um animal, seja ele gato, cachorro ou outros, que deveriam receber carinho e atenção dos donos. Saiba como denunciar caso se depare com animais em situação de maus-tratos.