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Política

Câmara aprova aumento de pena em casos de maus-tratos a cães e gatos

Decisão ocorre poucos dias após o fechamento de uma rinha internacional de cães no Estado de São paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2019 às 20:23

Publicado em 17 de Dezembro de 2019 às 20:23

Câmara dos Deputados, em Brasília Crédito: Luis Macedo/Câmara dos Deputados
O plenário da Câmara aprovou na tarde desta terça-feira (17) projeto de lei que aumenta a punição para quem abusa, fere ou mutila cães e gatos. A proposta ainda será analisada pelo Senado.
Em meio ao fechamento de uma rinha internacional de cães e o resgate de pit bulls em São Paulo, os deputados aprovaram, na segunda (16), urgência na proposta.
O texto acatado é o substitutivo da comissão especial para o projeto do deputado Fred Costa (Patriota-MG) e prevê reclusão de dois a cinco anos, multa e proibição de guarda de animal, segundo informações da Câmara.

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Mas apenas para cães e gatos. Para os outros animais a pena não muda. A Lei de Crimes Ambientais determina detenção de três meses a um ano e multa para casos de maus-tratos. Ao contrário da detenção, a reclusão pode ser imediatamente cumprida em regime fechado.
Na segunda, quando o texto foi aprovado em comissão especial, o relator, o deputado Celso Sabino (PSDB-PA), disse que a reclusão é mais indicada para os crimes contra cães e gatos, que são ?os animais mais adotados como estimação e estabelecem relação de intimidade? com os tutores.
?Para evitarmos que aquele que pratica maus-tratos a animais possa sair na mesma hora ou no mesmo dia da delegacia. Uma lei que faça com que o cidadão tenha medo de maltratar o animal e possa produzir exemplos para pessoas que estejam mal-intencionadas: se fizer aquilo, vai para o presídio?, disse Sabino.
A pena atual é considerada branda por permitir aos agressores ficarem em liberdade e converterem a punição em prestação de serviço.
A localização da rinha reacendeu a cobrança por leis mais severas, e defensores da causa animal voltaram a compartilhar a hashtag #cadeiaparamaustratos.

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