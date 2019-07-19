Vídeo de maus-tratos contra gato vira caso de polícia no interior do ES

Dois moradores deforam intimados a prestar depoimento na tarde desta quinta-feira (19) por maus-tratos a um gato. A intimação se deu por conta de umque mostra um dos homens mergulhando o animal violentamente, diversas vezes, em uma água fria, dentro de um tanque — enquanto o outro filma e ri da situação. O agressor chega a arremessar o animal no chão.