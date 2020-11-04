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Salvamento

Cães são resgatados de precipício em Afonso Cláudio

Dois escaladores profissionais foram acionados nessa segunda-feira (02) por uma moradora que soube da situação dos animais presos num paredão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 21:58

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 21:58

Animais foram resgatados de local de difícil acesso
Animais foram resgatados de local de difícil acesso Crédito: Roberto Livre Teles
Dois cães que estavam em um precipício na localidade de Vila Pontões, no interior de Afonso Cláudio, Região Serrana do Espírito Santo, foram resgatados na manhã dessa segunda-feira (02). Dois escaladores foram chamados por uma moradora. Os animais estavam desde o sábado latindo e uivando, sem conseguir sair do local, no paredão de pedra.
O escalador Roberto Livre conta que foram mais de três horas para retirar os cachorros do precipício. Um morador do local nos mostrou o caminho, por meio de um cafezal, e depois acessamos uma mata bem fechada, descemos ainda uns 30 metros no rapel até chegar aos cachorros, conta Roberto.
Um dos cães, conta o escalador, estava calmo e o outro mais agressivo, precisou ser imobilizado para ser resgatado. Os animais não estavam feridos e ficaram sob a responsabilidade do morador que direcionou os escaladores até o local.
Roberto conta que ele e o amigo Robson Scardua Silveira são escaladores há mais de 20 anos e possuem curso de resgate. Não foi a primeira vez que ajudaram nesse tipo de situação. Há cerca de 15 anos, eles ajudaram no salvamento de pessoas que faziam trilha no interior de Brejetuba.

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