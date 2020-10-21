Cachorros do ES receberão cadeiras de rodas de projeto nacional

Zoião, Pretinho e Neguinha foram sorteados para receberem uma cadeira de rodas Crédito: Andressa Stuhr

Três cachorros paraplégicos do Espírito Santo foram sorteados para receberem cadeiras de rodas feitas sob medida. O sorteio foi feito pelo projeto Rodinhas para Todos, criado por uma moradora de São Paulo, que mensalmente distribui o equipamento para animais de todo o Brasil.

Pretinha, Neguinho e Zoião foram os sortudos escolhidos no Estado para receber a cadeira de rodas. Eles são animais resgatados pela iniciativa Protetores SMJ, formada por moradores do município de Santa Maria de Jetibá , que lutam pelos direitos dos bichos e contra os maus-tratos sofridos por animais domésticos.

Andressa Stuhr, que mora em Santa Maria de Jetibá e faz parte da iniciativa, explicou que o Protetores SMJ é formado por cerca de 50 pessoas. Ela contou que eles costumam recolher animais que sofreram acidentes  que é o caso de Pretinha, Neguinho e Zoião  para auxiliar no tratamento, que é muito caro.

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"A gente sempre se une e faz campanha para esses animais porque o tratamento deles é muito caro. Eles têm que fazer fisioterapia toda semana, acupuntura pelo menos uma vez por mês. Eles já fizeram sessão de células-tronco e precisam fazer mais, então são tratamentos caríssimos", disse.

Andressa contou também que o projeto Rodinhas para Todos, que sorteia as cadeirinhas, é mantido através de doações mensais de pessoas que desejem ajudar os animais, já que o custo do equipamento varia entre R$ 1.500 e R$ 3.000. A iniciativa foi criada por conta da Olívia, uma cadela paraplégica que ficou famosa nas redes sociais.

"São muitas pessoas que contribuem todo mês com 10 reais, inclusive alguns tutores de animais que precisam de cadeirinhas e outros que já ganharam, ou pessoas que nem tem animais paraplégicos. Todo mês eles sorteiam uma cadeirinha, que é toda ergonômica", afirmou Andressa.

O benefício conquistado pelo trio capixaba de cães aconteceu por conta de doações grandes que o projeto recebeu. Andressa disse que, com a divulgação na televisão, o Rodinhas para Todos conseguiu adquirir cadeiras de rodas extras, por isso, mais animais foram sorteados. Os equipamentos ainda estão na fábrica e, segundo Andressa, o prazo para entrega é de duas a três semanas.