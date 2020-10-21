Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Santa Maria de Jetibá

Cachorros do ES receberão cadeiras de rodas de projeto nacional

Neguinha, Pretinho e Zoião são paraplégicos e foram sorteados pelo projeto Rodinhas Para Todos, que mensalmente distribui cadeiras de rodas para animais de todo o Brasil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2020 às 18:08

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 18:08

Zoião, Pretinho e Neguinha foram sorteados para receberem uma cadeira de rodas
Zoião, Pretinho e Neguinha foram sorteados para receberem uma cadeira de rodas Crédito: Andressa Stuhr
Três cachorros paraplégicos do Espírito Santo foram sorteados para receberem cadeiras de rodas feitas sob medida. O sorteio foi feito pelo projeto Rodinhas para Todos, criado por uma moradora de São Paulo, que mensalmente distribui o equipamento para animais de todo o Brasil.
Pretinha, Neguinho e Zoião foram os sortudos escolhidos no Estado para receber a cadeira de rodas. Eles são animais resgatados pela iniciativa Protetores SMJ, formada por moradores do município de Santa Maria de Jetibá, que lutam pelos direitos dos bichos e contra os maus-tratos sofridos por animais domésticos.
Andressa Stuhr, que mora em Santa Maria de Jetibá e faz parte da iniciativa, explicou que o Protetores SMJ é formado por cerca de 50 pessoas. Ela contou que eles costumam recolher animais que sofreram acidentes  que é o caso de Pretinha, Neguinho e Zoião  para auxiliar no tratamento, que é muito caro.
"A gente sempre se une e faz campanha para esses animais porque o tratamento deles é muito caro. Eles têm que fazer fisioterapia toda semana, acupuntura pelo menos uma vez por mês. Eles já fizeram sessão de células-tronco e precisam fazer mais, então são tratamentos caríssimos", disse.
Andressa contou também que o projeto Rodinhas para Todos, que sorteia as cadeirinhas, é mantido através de doações mensais de pessoas que desejem ajudar os animais, já que o custo do equipamento varia entre R$ 1.500 e R$ 3.000. A iniciativa foi criada por conta da Olívia, uma cadela paraplégica que ficou famosa nas redes sociais.
"São muitas pessoas que contribuem todo mês com 10 reais, inclusive alguns tutores de animais que precisam de cadeirinhas e outros que já ganharam, ou pessoas que nem tem animais paraplégicos. Todo mês eles sorteiam uma cadeirinha, que é toda ergonômica", afirmou Andressa.

Veja Também

Em Fundão, Defesa Civil resgata cachorro abandonado em valão

Adolescente é agredida e mordida por companheiro ao defender cachorro do casal

O benefício conquistado pelo trio capixaba de cães aconteceu por conta de doações grandes que o projeto recebeu. Andressa disse que, com a divulgação na televisão, o Rodinhas para Todos conseguiu adquirir cadeiras de rodas extras, por isso, mais animais foram sorteados. Os equipamentos ainda estão na fábrica e, segundo Andressa, o prazo para entrega é de duas a três semanas.
"Esses dias passou na televisão sobre o projeto e muitas pessoas doaram. Eles conseguiram antecipar as cadeirinhas, então fizeram sorteios extras. O Pretinho foi sorteado primeiro e, cerca de uma semana depois, a Neguinha e o Zoião foram sorteados, no mesmo dia. Três animais nossos terem sido sorteados é muita coincidência, é muito legal. Lutamos bastante por esses animais, quem tem um animal paraplégico sabe como é difícil e essas cadeirinhas vão ajudar muito no tratamento deles", finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morrer com dignidade: direito individual e dever do Estado
Marianne Assbu e Gildo Jr.
Marianne Assbu celebra 50 anos com festão em Vitória
Imagem de destaque
Tráfico planejava ‘núcleo de inteligência’ para eliminar rivais no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados