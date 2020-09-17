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Ocorrência

Adolescente é agredida e mordida por companheiro ao defender cachorro do casal

A adolescente levou mordidas nos dois braços, teve o nariz quebrado e um corte feito por faca no calcanhar, segundo consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 07:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2020 às 07:39
Cão da raça Pitbull teria subido no sofá da casa, o que teria motivado xingamentos e agressões contra o animal
Cão da raça Pitbull teria subido no sofá da casa, o que teria motivado xingamentos e agressões contra o animal Crédito: stiv xyz/ Pexels
Uma adolescente de 16 anos foi agredida e mordida pelo companheiro ao defender o cachorro do casal que estava sendo atacado por esse homem. O animal teria subido no sofá da casa, localizada no Morro do Papagaio, em Belo Horizonte, o que teria motivado xingamentos e agressões contra o cão da raça Pitbull.
A adolescente levou mordidas nos dois braços, teve o nariz quebrado e um corte feito por faca no calcanhar, segundo consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar. As agressões só pararam quando uma vizinha interveio. O registro é de domingo (13), às 10h27. A garota foi encaminhada para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII, na capital mineira. O homem fugiu no momento da agressão e ainda não foi localizado.
A ocorrência foi encerrada como lesão corporal. Caberá agora às investigações, a cargo da Polícia Civil, o enquadramento do caso na Lei Maria da Penha. Segundo a corporação foi instaurado inquérito para averiguar o que ocorreu. A adolescente já foi ouvida. "Todas as medidas cabíveis já estão sendo realizadas para apurar as circunstâncias do fato. As investigações prosseguem a fim de localizar o suspeito", diz a PC, em nota.

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