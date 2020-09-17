Adolescente é agredida e mordida por companheiro ao defender cachorro do casal

A ocorrência foi encerrada como lesão corporal. Caberá agora às investigações, a cargo da Polícia Civil, o enquadramento do caso na Lei Maria da Penha. Segundo a corporação foi instaurado inquérito para averiguar o que ocorreu. A adolescente já foi ouvida. "Todas as medidas cabíveis já estão sendo realizadas para apurar as circunstâncias do fato. As investigações prosseguem a fim de localizar o suspeito", diz a PC, em nota.