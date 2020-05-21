Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • PF apura participação de policiais em operação com morte de adolescente
Rio de Janeiro

PF apura participação de policiais em operação com morte de adolescente

O adolescente João Pedro Mattos Pinto, de 14 anos,  foi morto em São Gonçalo (Região Metropolitana do Rio de Janeiro), na última segunda-feira (18)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2020 às 16:33

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 16:33

João Pedro, 14, é morto após operação policial em São Gonçalo (RJ)
João Pedro, 14, é morto após operação policial em São Gonçalo (RJ) Crédito: Reprodução/Twitter/@_danblaz
A Polícia Federal no Rio de Janeiro anunciou nesta quinta-feira, 21, que instaurou sindicância para apurar a participação de policiais federais na operação que resultou na morte do adolescente João Pedro Mattos Pinto, de 14 anos, em São Gonçalo (Região Metropolitana do Rio), na última segunda-feira, 18.
A operação foi realizada pela Polícia Federal com apoio das polícias Civil e Militar do Rio. O objetivo era cumprir dois mandados de busca e apreensão numa investigação contra o suposto líder do tráfico na região. Os alvos não foram localizados e ninguém foi preso.
Segundo a família e testemunhas, policiais chegaram atirando à casa onde João e amigos estavam, na praia da Luz, em Itaoca.
O rapaz foi atingido na barriga e levado para um helicóptero da polícia, de onde partiu inicialmente para o heliponto da Lagoa, na zona sul do Rio.
Ao chegar, os policiais constataram que o adolescente estava morto, e então levou o corpo para o Instituto Médico-Legal (IML) de São Gonçalo.
Parentes passaram a noite procurando o adolescente em hospitais e só acharam o corpo 17 horas depois, no IML.
A morte é investigada pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo. Segundo informações preliminares, foram agentes da Polícia Civil que entraram na casa onde a vítima estava.

Veja Também

Crivella diz que estuda reabertura escalonada no Rio de Janeiro

Exército ignora Ibama, mobiliza 97 agentes e faz vistoria sem punição

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Citroën C3 atualiza versões e passa a ser o carro zero mais barato do país; veja preços e o que muda
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
Imagem de Trump como Jesus Cristo e embate com o papa provocam reação até entre aliados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados