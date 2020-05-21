PF apura participação de policiais em operação com morte de adolescente

João Pedro, 14, é morto após operação policial em São Gonçalo (RJ) Crédito: Reprodução/Twitter/@_danblaz

A Polícia Federal no Rio de Janeiro anunciou nesta quinta-feira, 21, que instaurou sindicância para apurar a participação de policiais federais na operação que resultou na morte do adolescente João Pedro Mattos Pinto, de 14 anos, em São Gonçalo (Região Metropolitana do Rio), na última segunda-feira, 18.

A operação foi realizada pela Polícia Federal com apoio das polícias Civil e Militar do Rio. O objetivo era cumprir dois mandados de busca e apreensão numa investigação contra o suposto líder do tráfico na região. Os alvos não foram localizados e ninguém foi preso.

Segundo a família e testemunhas, policiais chegaram atirando à casa onde João e amigos estavam, na praia da Luz, em Itaoca.

O rapaz foi atingido na barriga e levado para um helicóptero da polícia, de onde partiu inicialmente para o heliponto da Lagoa, na zona sul do Rio.

Ao chegar, os policiais constataram que o adolescente estava morto, e então levou o corpo para o Instituto Médico-Legal (IML) de São Gonçalo.

Parentes passaram a noite procurando o adolescente em hospitais e só acharam o corpo 17 horas depois, no IML.