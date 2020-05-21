Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Crivella diz que estuda reabertura escalonada no Rio de Janeiro
Isolamento Social

Crivella diz que estuda reabertura escalonada no Rio de Janeiro

O prefeito carioca, comentou após almoço no Palácio do Planalto com o presidente Jair Bolsonaro, que tem um 'plano completo' feito junto a empresários
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2020 às 15:56

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 15:56

O prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella (PRB)
O prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella (PRB) Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), afirmou que estuda uma retomada da economia, com reabertura gradual do comércio carioca, nos próximos dias. Ele disse que tem um "plano completo" feito junto a empresários. "Amanhã eu estou submetendo ao meu conselho científico todo o plano que elaborei com os empresários de todos os setores que tiveram paralisação", comentou o prefeito após almoço no Palácio do Planalto com o presidente Jair Bolsonaro.
Crivella indicou que fará uma reabertura escalonada "como todo lugar no mundo" e destacou os números atingidos de isolamento. "Hoje, no Rio de Janeiro, graças a Deus, 80% das aglomerações diminuíram, 80% do trânsito de pessoas nas ruas, 80% dos passageiros de ônibus diminuíram também", destacou. "As curvas (de contaminação) diminuíram, a velocidade de contágio, estamos tendo sinais no horizonte que vamos voltar a atividade", disse.
Em conversa com jornalistas, na saída, Crivella destacou que o município "não fez lockdown" e que a indústria não parou durante a pandemia.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Questionado se seguiria o último decreto do presidente Jair Bolsonaro, que permitiu a abertura de salões de beleza, barbearias e academias durante a quarentena, Crivella disse que o decreto ressalvava ao governador e o prefeito analisar a situação presente em cada caso. "Se fosse uma ordem, uma decisão do governo federal, obedeceria sem problema", afirmou "Como havia ressalva, o Rio de Janeiro manteve o afastamento social nesses setores de serviços que são prestados a menos de dois metros. Agora, com as máscaras, com as curvas caindo, com certeza nos próximos dias já vamos ter liberação", declarou.

BANDEIRAS 

Na quarta, o governo estadual do Rio de Janeiro anunciou um sistema de classificação em três bandeiras para nortear regras para flexibilização do isolamento social no Estado, um dos mais afetados pela pandemia da covid-19. Por meio de classificações semanais, de acordo com as bandeiras vermelha, amarela e verde, o governo vai indicar diferentes níveis de abertura, considerando a taxa de ocupação de leitos.

Veja Também

Bolsonaro promete R$ 60 bilhões a governadores para combater coronavírus

Adversários, Doria e Bolsonaro adotam trégua em reunião com governadores

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O que acontece agora que as negociações de paz entre Irã e EUA não chegaram a um acordo?
Imagem de destaque
9 apostas do ES ficam a uma dezena do prêmio milionário da Lotofácil
Imagem de destaque
Lemborexante: entenda como funciona o novo remédio para insônia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados