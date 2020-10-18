Em Fundão, Defesa Civil resgata cachorro abandonado em valão

A Defesa Civil de Fundão foi acionada, neste domingo (18), para resgatar um cachorro que estava preso em um valão, na área rural localizada atrás do Hospital Municipal Dr. César Agostini. Um dos funcionários que fizeram o resgate afirma que o mais provável é que o animal tenha sido abandonado no local. Em um mês, é o terceiro resgate de animais feito no município. Nas outras duas ocasiões, os cachorros haviam sido jogados em bueiros.
O resgate aconteceu por volta das 11 horas. O gerente municipal da Defesa Civil, Valfran Nunes, relata que alguém passava pelo local de bicicleta e, ao ver o animal abandonado, entrou em contato com uma defensora de animais do município, que acionou a equipe para retirá-lo do local.
"Não sabemos o que aconteceu exatamente, mas ao que tudo indica foi abandono mesmo. Ele estava na área rural que liga o município de Fundão ao Alto da Penha", explica Nunes.
Nas outras duas ocasiões, testemunhas disseram que os animais foram jogados em bueiros por crianças. O abandono de animais é crime previsto em lei e, desde setembro deste ano, a pena para quem comete maus-tratos contra animais aumentou para até cinco anos de prisão e com multa.
O local era de difícil acesso e o funcionário Defesa Civil que executou o resgate precisou de uma corda em formato de corrente para descer e ajudar o cachorro a sair. Nunes alerta que, caso alguém testemunhe uma situação de maus-tratos e abandono, deve denunciar imediatamente.
"Se não quer ficar com o animal não faça maldade, doe o animal. Acaba que nós mesmos somos colocados em risco, temos que fazer o trabalho de resgate, descer para buscar o animal. Não tem necessidade disso", pontua.