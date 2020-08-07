Cachorro com sinais de maus-tratos é resgatado em Cariacica

Black foi resgatado nesta sexta-feira (7), no bairro Jardim Botânico, em Cariacica Crédito: Reprodução

Funcionários da CPI dos Maus-Tratos Contra Animais da Assembleia Legislativa resgataram um cachorro no bairro Jardim Botânico, em Cariacica, nesta sexta-feira (7). A ação, que teve apoio da Polícia Militar, aconteceu por conta de uma denúncia recebida pela comissão por e-mail. Black estava em um terraço sem cobertura, muito magro e com carrapatos nos olhos. Ele foi encaminhado para uma clínica veterinária e depois será encaminhado para adoção responsável.

A assessoria de imprensa da CPI informou que o tutor do Black alegou que está passando por problemas financeiros por conta da pandemia do coronavírus e acabou descuidando do cachorro. Ele não reconheceu que o animal estava sofrendo maus-tratos.

A presidente da CPI, deputada Janete de Sá (PMN), afirmou que o caso será encaminhado para a Delegacia de Meio Ambiente de Cariacica.

Na residência denunciada encontramos 'Black' no terraço sem cobertura, com carrapatos nos olhos, muito magro, exposto a sol e chuva. O animal foi recolhido e encaminhado para uma clínica médica veterinária. Agora vamos encaminhar a ocorrência para a Delegacia de Meio Ambiente de Cariacica para que sejam tomadas as medidas cabíveis, declarou.

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