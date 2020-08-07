Suspeito de tráfico de drogas é preso pela Polícia Civil em Guarapari

A Polícia Civil prendeu um homem em Guarapari com drogas e armas nesta sexta-feira (7) Crédito: Reprodução/PCES

Polícia Civil de Guarapari prendeu nesta quinta-feira (6) um homem suspeito de tráfico de drogas, no bairro São José. A operação contou com o apoio da Polícia Militar . Com o detido foram encontradas armas, drogas, dinheiro e material relacionado ao tráfico de drogas. A polícia confirmou que o suspeito possui extensa ficha criminal, mas ele negou envolvimento com o tráfico.

O delegado Guilherme Eugênio, responsável pela Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc), informou que o homem foi abordado porque apresentava comportamento suspeito e o local é um ponto de tráfico de drogas. A polícia apreendeu várias porções de maconha, R$ 1.162,00 em espécie e duas armas.

"Como o local é de intenso tráfico de drogas decidimos abordá-lo e, na ocasião, sentimos um forte odor de maconha vindo do interior da casa. Por isso, entramos no local e encontramos várias porções de maconha dentro de uma bolsa térmica, R$ 1.162,00 em espécie, um caderno de anotações do tráfico, balança de precisão, celulares, material para embalo de droga, além de uma pistola calibre .40 de fabricação austríaca e uma espingarda calibre 12, modelo 586, disse.

As armas apreendidas, segundo o delegado, são de alto poder de destruição e, até pouco tempo, eram vendidas apenas para as forças policiais.

"Até pouco tempo esse armamento era considerado de uso restrito e só podia ser vendido para forças policiais. O poder de destruição dessa pistola e da espingarda é muito maior do que a destruição causada por armas como os revólveres calibres 32 e 38, que são mais comuns e mais apreendidos, ressaltou.

A Polícia Civil prendeu um homem em Guarapari com drogas e armas nesta sexta-feira (7) Crédito: Reprodução/PCES

DETIDO POSSUI EXTENSA FICHA CRIMINAL

O delegado Guilherme Eugênio afirmou que o suspeito possui vários registros na ficha criminal. As pesquisas no sistema da polícia apontam que ele já foi condenado uma vez por tráfico de drogas, duas por roubo, uma por porte ilegal de armas e responde por uma terceira acusação de roubo. O detido, porém, alegou que não faz parte do tráfico de drogas.

A Polícia Civil prendeu um homem em Guarapari com drogas e armas nesta sexta-feira (7) Crédito: Reprodução/PCES

"Ele não permitiu acesso aos celulares que foram apreendidos alegando ter fotos íntimas nos aparelhos. Sobre o dinheiro, ele disse que ganhou fazendo entregas para uma lanchonete e que é usuário de drogas, finalizou.