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Linha 591

Bandidos fazem arrastão em ônibus do Transcol no Centro de Vitória

Os assaltantes embarcaram no coletivo no Terminal de Campo Grande, mas só anunciaram o assalto quando chegaram ao Centro de Vitória. Criminosos fugiram a pé e não foram presos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2020 às 08:46

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 08:46

Assalto aconteceu quando coletivo estava no Centro de Vitória
Bandidos fizeram arrastão em ônibus da linha 591 Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Passageiros da linha  591 do Sistema Transcol, que liga o Terminal Campo Grande, em Cariacica, à Serra Sede, foram vítimas de um arrastão na noite desta quinta-feira (06). Os criminosos embarcaram no coletivo no terminal, mas só anunciaram o assalto quando chegaram ao Centro de Vitória.
Passageiros contaram, em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, que os bandidos estavam armados e sentaram no fundo do coletivo. "Nós saímos do Terminal de Campo Grande em direção a Serra Sede. Eles embarcaram junto. Depois, quando chegamos no Centro, já anunciaram o assalto, gritando: 'Passa tudo, passa tudo'", relatou uma senhora de 53 anos, que, por medo, pediu para não ser identificada.
Outra passageira relatou como conseguiu evitar que os bandidos levassem os pertences dela: "Sentei em cima da minha bolsa, por sorte não levaram nada", disse.
Assim que o coletivo chegou à Praça Getúlio Vargas, no Centro de Vitória, os bandidos desceram do ônibus e fugiram a pé. 
O coletivo e os passageiros foram levados para a Delegacia Regional de Vitória. Após os depoimentos, a Polícia Civil vai tentar identificar os assaltantes.
Com informações da TV Gazeta 

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