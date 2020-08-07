Bandidos fazem arrastão em ônibus do Transcol no Centro de Vitória

Bandidos fizeram arrastão em ônibus da linha 591 Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Passageiros da linha 591 do Sistema Transcol , que liga o Terminal Campo Grande, em Cariacica , à Serra Sede, foram vítimas de um arrastão na noite desta quinta-feira (06). Os criminosos embarcaram no coletivo no terminal, mas só anunciaram o assalto quando chegaram ao Centro de Vitória

Passageiros contaram, em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, que os bandidos estavam armados e sentaram no fundo do coletivo. "Nós saímos do Terminal de Campo Grande em direção a Serra Sede. Eles embarcaram junto. Depois, quando chegamos no Centro, já anunciaram o assalto, gritando: 'Passa tudo, passa tudo'", relatou uma senhora de 53 anos, que, por medo, pediu para não ser identificada.

Outra passageira relatou como conseguiu evitar que os bandidos levassem os pertences dela: "Sentei em cima da minha bolsa, por sorte não levaram nada", disse.

Assim que o coletivo chegou à Praça Getúlio Vargas, no Centro de Vitória, os bandidos desceram do ônibus e fugiram a pé.

O coletivo e os passageiros foram levados para a Delegacia Regional de Vitória. Após os depoimentos, a Polícia Civil vai tentar identificar os assaltantes.