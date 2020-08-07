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Homem é preso após tentar invadir prefeitura e ameaçar moradores em Viana

A Polícia Militar e a Guarda Municipal de Viana foram até o local e a negociação para que ele se entregasse durou cerca de 40 minutos. O suspeito de 37 anos foi detido e encaminhado a presídio

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 17:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2020 às 17:26
Homem tentou invadir a Prefeitura de Viana
Homem tentou invadir a Prefeitura de Viana Crédito: Reprodução / Vídeo
Um homem de 37 anos foi preso depois de tentar invadir a Prefeitura de Viana e causar uma confusão na porta de uma distribuidora. O caso aconteceu por volta das 20h desta quinta-feira (6). Segundo a Guarda Municipal de Viana, o homem subiu em um muro e depois acessou o telhado da prefeitura. De lá, ele lançou várias telhas na rua.
Depois de descer do telhado, o suspeito continuou andando pela rua até chegar em uma distribuidora de bebidas. Dentro do estabelecimento, ele quebrou garrafas e furtou uma tesoura que estava no balcão.
Uma funcionária contou que ele estava alterado e que não tentou assaltar a distribuidora. De acordo com a mulher, ele dizia que estava sendo perseguido, que alguém queria matá-lo e queria ser levado para o presídio.
Ele achou uma tesoura que estava em cima do balcão e estava fazendo ameaças. Um funcionário estava abaixado e eu pensei que ele ia enfiar a tesoura nele e comecei a gritar. Ele pegou uma garrafa e começou a ameaçar. Ele pedia para chamar a polícia porque tinha gente querendo matar ele, relatou a mulher, que pediu para não ser identificada.
Ele ficou na frente do estabelecimento com a garrafa e a tesoura ameaçando funcionários e quem passava pela rua.
A Polícia Militar e a Guarda Municipal de Viana foram até o local e a negociação para que ele se entregasse durou cerca de 40 minutos. Em um vídeo feito pelos moradores é possível ver que os agentes e policiais tentavam negociar, mas ele resistia e continuava com as ameaças. Foi necessário usar uma arma de choque para deter o homem.
O homem foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica, onde foi autuado em flagrante por dano ao patrimônio público sob ameaça e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.
Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta.

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