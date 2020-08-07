Banestes vai fazer mutirão on-line para a renegociação de dívidas

Banestes vai atender clientes que querem quitar suas dívidas com a instituição Crédito: Divulgação

Os clientes do Banco do Estado do Espírito Santo ( Banestes ) que têm dívidas com a instituição poderão quitar suas pendências financeiras durante o 1º Mutirão On-line de Renegociação de Dívidas. O evento será realizado a partir da próxima segunda-feira (10) e segue até 10 de setembro.

Durante o mutirão, o consumidor terá condições diferenciadas de negociação, como descontos e opções de parcelamento. Os interessados podem clicar na aba Créditos e escolher a opção Renegociação de Dívidas, ou clicar direto no link

O cliente deve preencher o formulário e a resposta quanto a solicitação vai chegar pelo endereço de e-mail informado, com agendamento de atendimento na agência.

O banco vai avaliar a concessão de até 100% de desconto nos juros de mora, além de definir um novo parcelamento da dívida, sendo que os descontos são sempre maiores para quem decidir pagar à vista.

Podem ser renegociados contratos de Imposto de Renda, crédito pessoal, microcrédito, antecipação do 13º salário, cheque especial e cartão de crédito, desde que sejam no valor de até R$ 100 mil e com atraso superior a 60 dias.

O Banco poderá conceder até 100% de desconto nos juros de mora das dívidas. Cada caso será analisado individualmente, ressalta a superintendente de Reestruturação de Ativos do Banestes, Karla Ramalhete.

Não serão negociadas dívidas de créditos ajuizados, tarifas de conta e cheque sem fundo.

SAIBA MAIS

1º Mutirão On-line de Negociação de Dívidas do Banestes

Data: 10 de agosto a 10 de setembro.

Públicos-alvo: Pessoas físicas com dívidas de cheque especial, cartão de crédito, antecipação de Imposto de Renda, crédito pessoal, microcrédito e antecipação de 13º salário, com valor de até R$ 100 mil e com atraso superior a 60 dias.