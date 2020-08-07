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Finanças

Banestes vai fazer mutirão on-line para a renegociação de dívidas

Clientes terão a oportunidade de renegociar o pagamento com descontos e opções de parcelamento pelo site do banco; evento será de 10 de agosto a 10 de setembro

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 12:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2020 às 12:55
Banestes
Banestes vai atender clientes que querem quitar suas dívidas com a instituição Crédito: Divulgação
Os clientes do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) que têm dívidas com a instituição poderão quitar suas pendências financeiras durante o 1º Mutirão On-line de Renegociação de Dívidas. O evento será realizado a partir da próxima segunda-feira (10) e segue até 10 de setembro.
Durante o mutirão, o consumidor terá condições diferenciadas de negociação, como descontos e opções de parcelamento. Os interessados podem clicar na aba Créditos e escolher a opção Renegociação de Dívidas, ou clicar direto no link.
O cliente deve preencher o formulário e a resposta quanto a solicitação vai chegar pelo endereço de e-mail informado, com agendamento de atendimento na agência.
O banco vai avaliar a concessão de até 100% de desconto nos juros de mora, além de definir um novo parcelamento da dívida, sendo que os descontos são sempre maiores para quem decidir pagar à vista.
Podem ser renegociados contratos de Imposto de Renda, crédito pessoal, microcrédito, antecipação do 13º salário, cheque especial e cartão de crédito, desde que sejam no valor de até R$ 100 mil e com atraso superior a 60 dias.

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O Banco poderá conceder até 100% de desconto nos juros de mora das dívidas. Cada caso será analisado individualmente, ressalta a superintendente de Reestruturação de Ativos do Banestes, Karla Ramalhete.
Não serão negociadas dívidas de créditos ajuizados, tarifas de conta e cheque sem fundo.

SAIBA MAIS

1º Mutirão On-line de Negociação de Dívidas do Banestes
  • Data: 10 de agosto a 10 de setembro.
  • Públicos-alvo: Pessoas físicas com dívidas de cheque especial, cartão de crédito, antecipação de Imposto de Renda, crédito pessoal, microcrédito e antecipação de 13º salário, com valor de até R$ 100 mil e com atraso superior a 60 dias.
  • Benefício: condições diferenciadas de negociação, como descontos e opções de parcelamento.

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