Procon da Serra planeja mutirão on-line para negociação de dívidas

Mutirão online vai ajudar quem precisa renegociar dívidas na Serra Crédito: Mohamed Hassan/Pixabay

O Procon da Serra planeja para setembro um mutirão on-line para quem quiser renegociar as dívidas. Por conta da pandemia do novo coronavírus, este ano, o mutirão não poderá acontecer de forma presencial.

De acordo com a diretora do Procon da Serra, Nívia Passos, o mutirão on-line deve acontecer da seguinte forma: o consumidor vai fornecer informações sobre sua dívida e sobre o valor que poderá pagar por mês e, por outro lado, a empresa vai atualizar o valor do débito, oferecer os descontos e as facilidades e propor as formas de pagamento. O Procon vai intermediar e fazer o contato entre as partes, até que haja um acordo.

Iniciamos o contato com as empresas, para convidá-las a participar, e para traçarmos a melhor estratégia, diante desse cenário de pandemia de coronavírus. Queremos fazer uma semana de negociação on-line de dívidas, disse Nívia.

ATENDIMENTO POR TELEFONE E E-MAIL PARA NEGOCIAÇÃO

No momento, o atendimento ao público no Procon da Serra é feito apenas por telefone e e-mail para evitar a aglomeração. No caso da renegociação de dívidas, as condições oferecidas dependem de cada empresa.

Entramos em contato com as empresas com as informações dos clientes e ficamos aguardando retorno com as propostas. Auxiliamos os clientes com orientações, garantindo que o acordo seja saudável e bom para ambas as partes, explicou Nívia.