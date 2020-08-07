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Em setembro

Procon da Serra planeja mutirão on-line para negociação de dívidas

O órgão vai intermediar e fazer o contato entre as partes por e-mail e telefone até que haja um acordo e a previsão é que a ação ocorra no próximo mês. Edição do mutirão neste ano não será presencial por conta da pandemia de Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2020 às 10:43

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 10:43

Pagamento de contas: é preciso calcular as despesas
Mutirão online vai ajudar quem precisa renegociar dívidas na Serra Crédito: Mohamed Hassan/Pixabay
O Procon da Serra planeja para setembro um mutirão on-line para quem quiser renegociar as dívidas. Por conta da pandemia do novo coronavírus, este ano, o mutirão não poderá acontecer de forma presencial. 
De acordo com a diretora do Procon da Serra, Nívia Passos, o mutirão on-line deve acontecer da seguinte forma: o consumidor vai fornecer informações sobre sua dívida e sobre o valor que poderá pagar por mês e, por outro lado, a empresa vai atualizar o valor do débito, oferecer os descontos e as facilidades e propor as formas de pagamento. O Procon vai intermediar e fazer o contato entre as partes, até que haja um acordo.
Iniciamos o contato com as empresas, para convidá-las a participar, e para traçarmos a melhor estratégia, diante desse cenário de pandemia de coronavírus. Queremos fazer uma semana de negociação on-line de dívidas, disse Nívia.

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ATENDIMENTO POR TELEFONE E E-MAIL PARA NEGOCIAÇÃO

No momento, o atendimento ao público no Procon da Serra é feito apenas por telefone e e-mail para evitar a aglomeração. No caso da renegociação de dívidas, as condições oferecidas dependem de cada empresa.
Entramos em contato com as empresas com as informações dos clientes e ficamos aguardando retorno com as propostas. Auxiliamos os clientes com orientações, garantindo que o acordo seja saudável e bom para ambas as partes, explicou Nívia.
Os atendimentos são feitos de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, pelos seguintes canais: 3252-7243/ 3252-7242 / 3252-7295 / 3252-7298 e os emails [email protected]/ [email protected].

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