Procon da Serra planeja mutirão on-line para negociação de dívidas

O Procon da Serra planeja para setembro um mutirão on-line para quem quiser renegociar as dívidas. Por conta da pandemia do novo coronavírus, este ano, o mutirão não poderá acontecer de forma presencial.
De acordo com a diretora do Procon da Serra, Nívia Passos, o mutirão on-line deve acontecer da seguinte forma: o consumidor vai fornecer informações sobre sua dívida e sobre o valor que poderá pagar por mês e, por outro lado, a empresa vai atualizar o valor do débito, oferecer os descontos e as facilidades e propor as formas de pagamento. O Procon vai intermediar e fazer o contato entre as partes, até que haja um acordo.
Iniciamos o contato com as empresas, para convidá-las a participar, e para traçarmos a melhor estratégia, diante desse cenário de pandemia de coronavírus. Queremos fazer uma semana de negociação on-line de dívidas, disse Nívia.
ATENDIMENTO POR TELEFONE E E-MAIL PARA NEGOCIAÇÃO
No momento, o atendimento ao público no Procon da Serra é feito apenas por telefone e e-mail para evitar a aglomeração. No caso da renegociação de dívidas, as condições oferecidas dependem de cada empresa.
Entramos em contato com as empresas com as informações dos clientes e ficamos aguardando retorno com as propostas. Auxiliamos os clientes com orientações, garantindo que o acordo seja saudável e bom para ambas as partes, explicou Nívia.
Os atendimentos são feitos de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, pelos seguintes canais: 3252-7243/ 3252-7242 / 3252-7295 / 3252-7298 e os emails [email protected]/ [email protected].