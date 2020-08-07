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Rodovia ES 080

Homem fica ferido em acidente com três veículos em Barra de São Francisco

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma pessoa que sofreu um ferimento na cabeça precisou ser socorrida e levada para um hospital da região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2020 às 10:31

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 10:31

Três veículos se envolvem em acidente na rodovia ES 080 em Barra de São Francisco
O acidente envolveu três veículos na manhã desta sexta-feira (7), na rodovia ES 080, em Barra de São Francisco Crédito: Leitor
Um acidente envolvendo três veículos na Rodovia ES 080, em Barra de São Francisco, na Região Noroeste do Espírito Santo, deixou uma pessoa ferida na manhã desta sexta-feira (7). A ocorrência foi registrada no trecho conhecido como Reta do Maia, próximo ao bairro Vila Luciene.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas por volta das 7h. No local, os profissionais realizaram os primeiros atendimentos e encontraram o condutor de um dos veículos já fora do carro, em pé na pista, consciente, porém com ferimentos.
Segundo os Bombeiros, a vítima sofreu um corte na região da cabeça, foi socorrida e encaminhada para o Hospital Doutora Rita de Cássia, em Barra de São Francisco, para receber atendimento médico.

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O condutor de um dos veículos sofreu um ferimento na cabeça e precisou ser encaminhado para o hospital Crédito: Leitor
Os ocupantes dos outros veículos não apresentaram ferimentos e não precisaram ser levados ao hospital. A Polícia Militar esteve no local e sinalizou o trecho onde aconteceu o acidente.
A dinâmica de como aconteceu o acidente ainda não foi informada pela Polícia Militar.

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