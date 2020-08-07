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Em Cariacica

Acidente entre caminhões deixa trânsito lento na Rodovia do Contorno

A colisão lateral ocorreu na altura do bairro Tabajara, em direção à Cariacica-Sede, na BR-101. Um dos veículos teve a parte traseira bastante danificada no incidente. Trânsito foi desviado para a pista lateral
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2020 às 09:21

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 09:21

Acidente no Contorno
Os caminhões colidiram lateralmente e um deles teve a parte do baú bastante danificado Crédito: Internauta
Dois caminhões se envolveram em um acidente na Rodovia do Contorno (BR 101), na altura do quilômetro 290, em Cariacica, na manhã desta sexta-feira (07), e deixou o trânsito lento na rodovia federal por cerca de meia hora.
A colisão ocorrida no sentido Cariacica-Sede, na região do bairro Tabajara, fez com que o fluxo fosse desviado para a pista lateral e provocou lentidão na BR 101 de acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal.

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Os veículos envolvidos, um caminhão de empresa de refrigerantes e outro caminhão-baú colidiram lateralmente e a parte traseira do segundo veículo ficou bastante destruída.
Apesar dos danos, não houve feridos. Pouco antes das 9 horas o trânsito no local já havia sido liberado.

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