Acidente entre caminhões deixa trânsito lento na Rodovia do Contorno

Dois caminhões se envolveram em um acidente na Rodovia do Contorno (BR 101), na altura do quilômetro 290, em Cariacica, na manhã desta sexta-feira (07), e deixou o trânsito lento na rodovia federal por cerca de meia hora.
A colisão ocorrida no sentido Cariacica-Sede, na região do bairro Tabajara, fez com que o fluxo fosse desviado para a pista lateral e provocou lentidão na BR 101 de acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal.
Os veículos envolvidos, um caminhão de empresa de refrigerantes e outro caminhão-baú colidiram lateralmente e a parte traseira do segundo veículo ficou bastante destruída.
Apesar dos danos, não houve feridos. Pouco antes das 9 horas o trânsito no local já havia sido liberado.