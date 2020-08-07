Bandidos colocam arma na cabeça de motorista e ateiam fogo em ônibus em Cariacica

Interior de ônibus do Transcol Crédito: Fernando Madeira

Mais um ônibus foi alvo de criminosos na Grande Vitória. Desta vez, o coletivo não chegou a ser destruído, já que o motorista conseguiu apagar as chamas antes que o fogo tomasse todo o veículo. O crime aconteceu no bairro Vale Esperança, em Cariacica , por volta das 22h30 desta quinta-feira (6).

A reportagem da TV Gazeta teve acesso ao boletim de ocorrência. De acordo com o registro, dois homens armados chegaram em uma moto vermelha e abordaram um coletivo da linha 756, que faz o trajeto Padre Gabriel x Terminal de Jardim América, na altura do bairro Vale Esperança.

Os suspeitos chegaram a colocar uma arma na cabeça do motorista. Em seguida, atearam fogo no ônibus e depois fugiram em direção a Vila Velha. O motorista conseguiu apagar as chamas antes que o fogo tomasse o coletivo.

Ainda de acordo com a reportagem da TV Gazeta, eles também deixaram um bilhete com o mesmo teor dos bilhetes que foram deixados nos ataques anteriores, reclamando do tratamento dado a detentos no sistema prisional capixaba.

O QUE DIZ A SESP

Por nota, a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) informou que o ataque será investigado pela força-tarefa que já apura os ataques anteriores. Disse ainda que é cedo para afirmar que há relação entre os ataques, mas que essa possibilidade não está descartada. Confira a nota na íntegra:

A Secretaria de Segurança Pública (SESP) informa que o ataque a um ônibus, registrado na noite desta quinta-feira em Cariacica será investigado pela Força Tarefa que apura os ataques anteriores. Ainda é prematuro afirmar que há ligação entre as ações, mas esta possibilidade não é descartada. As investigações estão em curso. Na última terça-feira (04) novas oitivas foram realizadas no Presídio de Segurança Máxima ll, em Viana.

Esse é o quinto ônibus incendiado em um mês na Grande Vitória. No mês passado, quatro coletivos foram incendiados em três cidades diferentes da Região Metropolitana. A Polícia Civil segue investigando os casos.