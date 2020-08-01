Equipes da Polícia Civil realizaram abordagens a ônibus na última sexta-feira (31) Crédito: Polícia Civil

Your browser does not support the audio element. "Investigações sobre ataques em ônibus no ES estão adiantadas", diz Sesp

De acordo com o secretário de Segurança, Alexandre Ramalho, detentos do sistema prisional já foram ouvidos e se a investigação apontar para a autoria nesse sentido, serão todos denunciados. Em apenas dez dias, foram quatro veículos incendiados em três municípios diferentes e, de acordo com a Sesp, as investigações sobre os casos estão adiantadas.

DEPOIMENTOS DENTRO DE PENITENCIÁRIA

Segundo a Sesp, a Força-Tarefa trabalha em conjunto com os serviços de inteligência da Secretaria de Segurança, da Polícia Militar e da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), realizando levantamentos sobre a autoria dos ataques. "Na última sexta, uma equipe da Força-Tarefa esteve na Penitenciária de Segurança Máxima II, em Viana, e colheu depoimentos de quatro internos", informou a Sesp, por nota.

O secretário Alexandre Ramalho voltou a afirmar que a segurança pública do Espírito Santo não irá tolerar esse tipo de ataque. Ele completou que a Secretaria está trabalhando para inibir as ações de criminosos dentro dos ônibus.

"A sociedade capixaba não merece isso. Criamos uma Força-Tarefa, detentos do sistema prisional já foram ouvidos e se a investigação apontar para a autoria nesse sentido, serão todos denunciados. Estamos trabalhando de forma que as inteligências se comuniquem com tudo aquilo que recebemos, seja via 181 ou pela própria comunidade no trato direto com os policiais", afirmou.

PATRULHAMENTO É INTENSIFICADO

Paralelo a isso, equipes da Polícia Civil realizaram abordagens em coletivos, enquanto homens da Polícia Militar intensificaram o patrulhamento em áreas vulneráveis. Em Santo André, Cariacica, uma equipe da PM identificou uma dupla de moto, em atitude suspeita, carregando um galão de combustível. Ao verem os policiais, os indivíduos fugiram e não foram mais localizados.

"Intensificamos as abordagens aos coletivos para levar segurança às pessoas que utilizam o sistema e aos profissionais. Estamos conversando diretamente com a Ceturb, para identificar áreas mais sensíveis. Estamos trabalhando e não toleraremos esse tipo de situação", completou Ramalho.