"Investigações sobre ataques em ônibus no ES estão adiantadas", diz Sesp
A Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) divulgou que criou uma Força-Tarefa na última sexta-feira (31), unindo a Superintendência de Polícia Especializada (SPE) e a Superintendência de Inteligência e Ações Estratégicas (SIAE), ambas da Polícia Civil, para investigar os últimos ataques a ônibus na Grande Vitória.
De acordo com o secretário de Segurança, Alexandre Ramalho, detentos do sistema prisional já foram ouvidos e se a investigação apontar para a autoria nesse sentido, serão todos denunciados. Em apenas dez dias, foram quatro veículos incendiados em três municípios diferentes e, de acordo com a Sesp, as investigações sobre os casos estão adiantadas.
O primeiro caso foi registrado em Ipanema, Viana, no dia 20 de julho. O segundo ataque ocorreu no mesmo dia, após cerca de 10 minutos, em Roda D'água, Cariacica. Dez dia depois, na última quinta-feira (30), outro caso foi registrado no município, no bairro Itacibá. Horas depois, no mesmo dia, outro ônibus foi incendiado em Jacaraípe, na Serra. Em algumas das ações, um detalhe em comum: homens armados deixam recados reclamando do sistema prisional antes de atear fogo nos veículos.
DEPOIMENTOS DENTRO DE PENITENCIÁRIA
Segundo a Sesp, a Força-Tarefa trabalha em conjunto com os serviços de inteligência da Secretaria de Segurança, da Polícia Militar e da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), realizando levantamentos sobre a autoria dos ataques. "Na última sexta, uma equipe da Força-Tarefa esteve na Penitenciária de Segurança Máxima II, em Viana, e colheu depoimentos de quatro internos", informou a Sesp, por nota.
O secretário Alexandre Ramalho voltou a afirmar que a segurança pública do Espírito Santo não irá tolerar esse tipo de ataque. Ele completou que a Secretaria está trabalhando para inibir as ações de criminosos dentro dos ônibus.
"A sociedade capixaba não merece isso. Criamos uma Força-Tarefa, detentos do sistema prisional já foram ouvidos e se a investigação apontar para a autoria nesse sentido, serão todos denunciados. Estamos trabalhando de forma que as inteligências se comuniquem com tudo aquilo que recebemos, seja via 181 ou pela própria comunidade no trato direto com os policiais", afirmou.
PATRULHAMENTO É INTENSIFICADO
Paralelo a isso, equipes da Polícia Civil realizaram abordagens em coletivos, enquanto homens da Polícia Militar intensificaram o patrulhamento em áreas vulneráveis. Em Santo André, Cariacica, uma equipe da PM identificou uma dupla de moto, em atitude suspeita, carregando um galão de combustível. Ao verem os policiais, os indivíduos fugiram e não foram mais localizados.
"Intensificamos as abordagens aos coletivos para levar segurança às pessoas que utilizam o sistema e aos profissionais. Estamos conversando diretamente com a Ceturb, para identificar áreas mais sensíveis. Estamos trabalhando e não toleraremos esse tipo de situação", completou Ramalho.
As investigações seguem em andamento e a Sesp pede que a população contribua com informações de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.