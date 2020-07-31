'Nós não toleraremos', diz secretário sobre ataques a ônibus no ES

"Nós não toleraremos esse tipo de situação. O Estado não pode aceitar esse tipo de situação, independente da causa e do motivo. O recado que fica: claro que coibir isso na ostensividade é muito difícil porque isso é feito de modo covarde, quando não tem pessoas circulando, quando a Polícia Militar está distante daquele local, mas nós temos inteligência forte, integrada com o sistema prisional", afirmou o secretário em entrevista à TV Gazeta..