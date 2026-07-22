Juliette revela diagnóstico de endometriose; entenda o que é a doença

A ex-BBB Juliette revelou nas redes sociais que foi diagnosticada com endometriose após passar por uma série de exames. "Quando passei mal por conta do fígado, um, dois meses atrás, fui fazer um check-up e, em um dos exames, deu endometriose. Pedi uma segunda opinião, falei com minha ginecologista e com uma médica especialista para fazer análise do laudo e realmente tem", disse.





"Segundo as médicas, está no início, pouquinho e não é em um lugar que tenha alguma grande questão. Eu não tenho tantos sintomas, não sinto tanta dor. O que eu sinto é inchaço e um pouco de dor", acrescentou.





A endometriose é uma doença inflamatória crônica que afeta milhões de mulheres e figura como a principal causa de infertilidade feminina. "Na endometriose, as células do endométrio, mucosa que reveste a parede do útero, crescem fora da cavidade uterina. A condição pode provocar cólicas incapacitantes, dor pélvica, dor durante a relação sexual, alterações intestinais e urinárias e dificuldade para engravidar”, diz a ginecologista Ana Paula Fabricio. Ao se espalharem pelo aparelho reprodutivo, as células do endométrio dificultam desde a fertilização do óvulo até a implantação do embrião.





Estima-se que hoje há um cenário de subdiagnóstico da doença, o que se deve principalmente à negligência dos sintomas, que, muitas vezes, passam despercebidos. “A endometriose tem como principal sintoma dor pélvica intensa, que geralmente não recebe atenção por ser confundida com cólicas menstruais. Isso faz com que o diagnóstico da condição seja realizado muito tardiamente, quando as mulheres encontram alguma dificuldade para engravidar”, detalha Rodrigo Rosa, especialista em reprodução humana.





Por esses motivos, apesar de surgir geralmente de forma leve durante a adolescência, a endometriose, muitas vezes, só é diagnosticada na fase adulta. “Então, o acompanhamento ginecológico regular é fundamental para qualquer mulher, mas, principalmente, para mulheres que fazem uso de pílula anticoncepcional e outros métodos contraceptivos, afinal, é a melhor maneira de detectar uma condição como a endometriose precocemente, o que aumenta as chances de tratamento e evita complicações”, pontua o ginecologista Nélio Veiga Junior.