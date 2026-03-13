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Não é só cólica: 7 sinais que podem indicar endometriose

Quanto mais cedo a doença é identificada, maiores são as chances de controlar os sintomas e evitar a progressão

Publicado em 13 de março de 2026 às 15:16

Além da cólica intensa, a endometriose pode apresentar outros sintomas Crédito: Imagem: Real Waseem Khan | Shutterstock

Durante muito tempo, ouvir que “cólica é normal” fez parte da rotina de muitas mulheres. No entanto, quando a dor é intensa, frequente e acompanhada de outros sintomas, pode ser um sinal de alerta para uma condição ginecológica que, segundo o Ministério da Saúde, afeta 8 milhões de brasileiras: a endometriose. Março Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a doença, reforçando a importância de reconhecer os sinais e buscar avaliação médica.

A endometriose ocorre quando o tecido semelhante ao endométrio, que normalmente reveste o interior do útero, cresce fora dele, podendo atingir ovários, trompas, intestino e outros órgãos da região pélvica. Esse processo inflamatório pode provocar dor intensa e impactar significativamente a qualidade de vida.

De acordo com a ginecologista Dra. Ana Paula Fonseca, um dos principais desafios da doença é que muitos sintomas são normalizados ou confundidos com desconfortos comuns do ciclo menstrual. “Muitas mulheres passam anos convivendo com dor porque acreditam que cólicas fortes são normais. Quando a dor impede atividades do dia a dia, como trabalhar, estudar ou praticar exercícios, é importante investigar”, explica.

Sintomas que vão além da cólica

Embora a cólica menstrual intensa seja um dos sinais mais conhecidos, a endometriose pode se manifestar de diversas formas, algumas delas pouco associadas à doença.

Entre os sintomas mais comuns, estão:

Dor pélvica persistente;

Cólicas menstruais incapacitantes;

Dor durante a relação sexual;

Dor ao evacuar ou urinar durante o período menstrual;

Alterações intestinais no período da menstruação;

Dificuldade para engravidar;

Cansaço e sensação de inchaço abdominal.

Segundo a Dra. Ana Paula Fonseca, a presença de sintomas fora do período menstrual também pode indicar a doença. “A endometriose pode provocar dor pélvica crônica, que não acontece apenas durante a menstruação. Em alguns casos, a mulher sente dor ao evacuar, distensão abdominal ou desconforto durante as relações sexuais. Esses sinais merecem atenção”, afirma.

A investigação da endometriose costuma incluir avaliação clínica, exames de imagem e análise detalhada do histórico da paciente Crédito: Imagem: Syda Productions | Shutterstock

Diagnóstico da endometriose ainda demora anos

Muitas mulheres levam de sete a dez anos para receber o diagnóstico correto de endometriose . Isso acontece porque os sintomas variam muito de pessoa para pessoa e podem ser confundidos com outras condições.

A investigação costuma incluir avaliação clínica, exames de imagem, como ultrassom especializado ou ressonância magnética, e análise detalhada do histórico da paciente. “Quanto mais cedo a doença é identificada, maiores são as chances de controlar os sintomas e evitar a progressão. O diagnóstico precoce ajuda a preservar a fertilidade e melhora significativamente a qualidade de vida da paciente”, destaca a ginecologista.

Tratamento para a endometriose

O tratamento da endometriose depende de fatores como idade, intensidade dos sintomas, desejo de engravidar e extensão da doença. Em muitos casos, pode incluir medicamentos hormonais, controle da dor e acompanhamento multidisciplinar. Em situações específicas, a cirurgia pode ser indicada.

Para a Dra. Ana Paula Fonseca, o mais importante é que as mulheres aprendam a observar o próprio corpo e não ignorem sinais persistentes. “A dor não deve ser normalizada. Quando o corpo dá sinais de que algo não está bem, procurar avaliação médica é fundamental. Informação e diagnóstico são os primeiros passos para o tratamento adequado”, orienta.

Conscientização faz diferença

Campanhas como o Março Amarelo buscam ampliar o debate sobre a endometriose e incentivar o diagnóstico precoce. A doença afeta cerca de 1 em cada 10 mulheres em fase reprodutiva, ou seja, 190 milhões de pessoas, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mas ainda é pouco discutida.

Falar sobre o tema é essencial para reduzir o atraso no diagnóstico e melhorar o acesso ao tratamento. “Quando as mulheres reconhecem os sinais e procuram ajuda, conseguimos intervir mais cedo. Isso muda completamente a evolução da doença e a qualidade de vida da paciente”, conclui a Dra. Ana Paula Fonseca.

Por Daiane Bombarda

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