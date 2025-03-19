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6 sintomas de alerta para a endometriose

É importante ficar atenta aos sinais desta doença inflamatória crônica

Publicado em 19 de Março de 2025 às 16:37

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

19 mar 2025 às 16:37
Cólicas menstruais intensas e incapacitantes podem ser sinais de endometriose (Imagem: Anastasiia Usenko | Shutterstock)
Cólicas menstruais intensas e incapacitantes podem ser sinais de endometriose Crédito: Imagem: Anastasiia Usenko | Shutterstock
Segundo o Ministério da Saúde, uma a cada 10 mulheres sofre com os sintomas da endometriose, mas desconhece a sua existência. Ainda conforme o órgão do Governo Federal, o Sistema Único de Saúde (SUS), entre 2022 e 2024, registrou um aumento de 76,2% nos atendimentos na atenção primária relacionados ao diagnóstico da doença.
A endometriose trata-se de uma doença inflamatória crônica em que o tecido semelhante ao endométrio cresce fora do útero, podendo afetar órgãos como ovários, trompas, intestino e bexiga. O problema causa inflamação, dor intensa e pode até levar à infertilidade .
A endometriose pode surgir desde a primeira menstruação até a menopausa, ou seja, uma ampla faixa etária que vai desde os 10 até 55 anos, em média. Segundo Priscila Cruz, ginecologista do Hospital viValle, da Rede D’Or, um dos principais fatores para o desenvolvimento da doença é a genética, mas o estilo de vida também pode influenciar a progressão dos sintomas.

Principais sintomas da endometriose

Entre os principais sinais de para a endometriose, estão:
  • Cólicas menstruais intensas e incapacitantes;
  • Dor durante as relações sexuais;
  • Dor pélvica crônica;
  • Dificuldade para engravidar;
  • Sangramentos irregulares;
  • Dor ao urinar ou evacuar, especialmente durante o período menstrual.

Atraso no diagnóstico da endometriose

Por falta de informação, muitas mulheres passam anos sem saber que têm endometriose. Inclusive, o diagnóstico da doença leva, em média, nove anos para ser confirmado. “A ideia de que sentir dor intensa na menstruação é normal atrasa a busca por atendimento. Quando uma mulher precisa faltar ao trabalho ou à escola por conta da dor, isso já é um alerta de que algo está errado”, afirma Priscila Cruz.
O diagnóstico pode ser feito por meio de consulta ginecológica e exames de imagem, como ultrassonografia e ressonância magnética. “O avanço da tecnologia tem permitido identificar a doença mais cedo, melhorando as opções de tratamento. Mas, para isso, é necessário que a paciente busque atendimento médico para iniciar a investigação”, orienta a especialista do viValle.
A inflamação e as aderências causadas pela endometriose podem prejudicar a função dos ovários (Imagem: Alena Nv | Shutterstock)
A inflamação e as aderências causadas pela endometriose podem prejudicar a função dos ovários Crédito: Imagem: Alena Nv | Shutterstock

Impactos da endometriose

A médica alerta que a endometriose impacta a vida da paciente em diversos aspectos. “Não conseguir realizar tarefas cotidianas, lidar com as dores constantes e, em alguns casos, com a infertilidade, o que impacta significativamente a qualidade de vida da paciente”, complementa.
Há uma correlação significativa entre endometriose e infertilidade, mas não é uma condição absoluta para todos os casos. Isso ocorre porque a inflamação e as aderências causadas pela doença podem prejudicar a função dos ovários, obstruir as trompas de falópio e dificultar a implantação do embrião no útero.

Tratamento para endometriose

Apesar de não ter cura, a endometriose tem tratamento que pode aliviar os sintomas, proporcionando mais qualidade de vida. O acompanhamento é individualizado e pode incluir medicamentos hormonais, fisioterapia e, em casos mais graves, cirurgia.
Por Samara Meni

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