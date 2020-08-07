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Crime contra a honra

Autor de vídeo ofendendo Renato Casagrande é indiciado pela polícia no ES

A polícia comunicou que o suspeito, um empresário de 36 anos morador da Grande Vitória, confessou a autoria do vídeo e confirmou que é ele quem aparece nas imagens

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 21:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2020 às 21:36
Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Civil
Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Civil Crédito: Carlos Alberto Silva
A Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) da Polícia Civil indiciou por crime contra a honra um empresário de 36 anos, morador da Grande Vitória. O suspeito gravou um vídeo dentro de um hospital no qual ofendeu o governador do Estado, Renato Casagrande
A Polícia Civil informou também que o suspeito confessou a autoria do vídeo e confirmou que era ele quem aparecia na gravação.
Mais informações sobre o caso serão repassadas nesta sexta-feira (7) pela polícia em coletiva de imprensa.

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