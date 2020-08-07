Autor de vídeo ofendendo Renato Casagrande é indiciado pela polícia no ES

A Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) da Polícia Civil indiciou por crime contra a honra um empresário de 36 anos, morador da Grande Vitória. O suspeito gravou um vídeo dentro de um hospital no qual ofendeu o governador do Estado, Renato Casagrande.
A Polícia Civil informou também que o suspeito confessou a autoria do vídeo e confirmou que era ele quem aparecia na gravação.
Mais informações sobre o caso serão repassadas nesta sexta-feira (7) pela polícia em coletiva de imprensa.