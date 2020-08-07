'O transporte público não é fácil de controlar', admite Casagrande

Ônibus que faz a linha 520 lotado, seguindo para o Terminal de Carapina, na Serra Crédito: Sebastião Lopes

A superlotação de ônibus, filas sem espaçamento entre as pessoas e alguns passageiros que ainda insistem em não usar a máscara são responsáveis por 17 mil denúncias junto à Companhia Estadual de Transportes Coletivos do Espírito Santo (Ceturb-ES).

Em coletiva na tarde desta quinta-feira (06), o governador Renato Casagrande admitiu ser difícil lidar com o sistema, apesar de hoje apresentar 40% a menos de usuários.

"Estamos com a frota completa, mas temos linhas que ainda tem um congestionamento e buscamos tomar medidas pontuais. Também instalamos um sistema de monitoramento nos terminais, distribuímos máscaras, remarcamos pontos para os usuários esperarem na fila. Os ônibus saem do terminal com os passageiros todos sentados, mas sabemos que durante o percurso isso pode alterar. O transporte público não é um sistema fácil de controlar completamente", argumentou Casagrande.