Veja como se proteger do coronavírus ao andar de ônibus

A pandemia do novo coronavírus (Covid-19) mudou a rotina de hábitos comuns. Andar de ônibus, por exemplo, tornou-se uma necessidade com alto risco de contaminação. A quarta fase do inquérito sorológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) apontou que 29,1% dos capixabas que testaram positivo para a doença passaram mais de 30 minutos dentro dos ônibus. Mas, seguindo alguns protocolos de proteção, é possível reduzir as chances de contágio durante as viagens.
GRANDE RISCO DE CONTAMINAÇÃO
Com a flexibilização de funcionamento do comércio, lanchonete, restaurantes e academias, feita pelo governo do Estado, a tendência é que mais pessoas saiam de casa e usem o transporte público, serviço que o infectologista Lauro Pinto define como "uma das maiores fragilidades do Brasil". Para piorar, relatos de ônibus superlotados estão frequentes na Grande Vitória.
Segundo o médico, uma viagem de cerca de 20 minutos em um ônibus cheio, por exemplo, pode significar um grande risco de contaminação.
"Uma coisa é certa: precisamos de um transporte público melhor. A maioria das pessoas ficam aglomeradas dentro dos ônibus. Essa pandemia vai passar, mas a gente pode estar exposto a novos problemas no futuro e um legado que tem que ficar é de um transporte de mais qualidade e menos aglomeração. Esse é um grande problema do Brasil e, sem dúvidas, expôs muita gente, dando essa dificuldade de controlar a disseminação do vírus. Chegamos no quarto mês de pandemia no Brasil com o efeito platô, enquanto diversos países conseguiram descer a curva mais rápido. E acredito que isso tem muita relação com nosso transporte público"
O QUE FAZER AO USAR O TRANSPORTE COLETIVO?
Como forma de proteger-se do coronavírus ao andar de ônibus, o médico aconselha que o passageiro use a máscara de forma correta - tampando o nariz e a boca, e evite falar durante as viagens - para não permitir que a máscara fique úmida de saliva e gotículas possam ser expostas. Ele também orienta a nunca tocar no rosto e sempre fazer a higienização das mãos após o trajeto.
"Nem todo mundo pode lavar a roupa sempre que andar de ônibus. Mas é bom ficar pelo menos três dias sem usar a peça. Eu não me preocupo tanto com os tecidos porque para que o material fique contaminado é necessário que alguém espirre ou cuspa em você, de alguma forma. A maior preocupação é realmente no contato com as pessoas. Quanto mais distante das pessoas, melhor. Mas como fazer distanciamento de um metro em ônibus?", indaga.
Sobre a aglomeração, o médico diz que uma alternativa seria se os empregadores negociassem uma mudança nos horários de entrada e saída de trabalho dos funcionários para evitar aglomeração em horário de pico. Quem não precisa usar o ônibus para trabalhar, deve aproveitar para escolher fazer as viagens nos horários em que o transporte fique mais vazio ou aguardar um próximo coletivo que esteja menos cheio.
DICAS DE PREVENÇÃO
- Usar a máscara de forma correta, cobrindo o nariz e a boca;
- Evitar falar durante as viagens, para não permitir que a máscara fique úmida de saliva e gotículas possam ser expostas;
- Nunca tocar no rosto (olhos, nariz e boca) durante as viagens;
- Sempre fazer a higienização das mãos com álcool 70% ou água e sabão após o trajeto;
- Tentar manter o maior distanciamento possível das pessoas nos transportes;
- Manter as janelas sempre abertas para melhorar a circulação de ar;
- Lavar a roupa usada nos transportes e ou separá-las e só voltar a usar após cerca de três dias;
- Se tiver escolha, evitar usar o transporte coletivo em horários de pico ou aguardar o próximo ônibus quando perceber que o veículo que chegou está cheio;
- Empregadores podem tentar negociar com os funcionários horários de entrada e saída mais flexíveis para evitar que os trabalhadores se exponham em horários de pico.
29% DOS INFECTADOS FICARAM MAIS DE MEIA HORA NOS ÔNIBUS
No final de junho de 2020 A Gazeta publicou que boa parte dos contaminados pelo novo coronavírus no Espírito Santo podem ter sido infectados enquanto utilizavam o transporte público já que 29,1% dos capixabas que testaram positivo passaram mais de 30 minutos dentro dos ônibus, onde quase nunca é possível respeitar a distância mínima de um metro, recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
A informação partiu da quarta fase do inquérito sorológico, que entrevistou 1.147 indivíduos que utilizaram o serviço por mais de meia hora. Quantidade que correspondeu a 23,5% dos entrevistados, mas cuja representatividade saltou quase seis pontos percentuais se comparado com o número total de pessoas que testaram positivo.
"Na quarta etapa, incluímos um dado novo no questionário para poder avaliar a correspondência com o uso do transporte público. Nós percebemos que aqueles que passam de 30 a 60 minutos dentro do transporte público possuem uma chance maior de serem infectados pelo novo coronavírus", explicou o Secretário de Saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes, na época.
Essa maior exposição também foi registrada entre aquelas pessoas que utilizaram o serviço pelo menos quatro vezes por semana. Diante da amostra total da pesquisa, elas representavam 16%. No entanto, dentro do número de casos positivos, elas passaram a ser 21,9%.