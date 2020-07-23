Veja como se proteger do coronavírus ao andar de ônibus

Ônibus lotado aumenta o risco de contaminação pelo coronavírus Crédito: Freepik

GRANDE RISCO DE CONTAMINAÇÃO

Segundo o médico, uma viagem de cerca de 20 minutos em um ônibus cheio, por exemplo, pode significar um grande risco de contaminação.

"Uma coisa é certa: precisamos de um transporte público melhor. A maioria das pessoas ficam aglomeradas dentro dos ônibus. Essa pandemia vai passar, mas a gente pode estar exposto a novos problemas no futuro e um legado que tem que ficar é de um transporte de mais qualidade e menos aglomeração. Esse é um grande problema do Brasil e, sem dúvidas, expôs muita gente, dando essa dificuldade de controlar a disseminação do vírus. Chegamos no quarto mês de pandemia no Brasil com o efeito platô, enquanto diversos países conseguiram descer a curva mais rápido. E acredito que isso tem muita relação com nosso transporte público" Lauro Pinto - Médico infetologista

O QUE FAZER AO USAR O TRANSPORTE COLETIVO?

Como forma de proteger-se do coronavírus ao andar de ônibus, o médico aconselha que o passageiro use a máscara de forma correta - tampando o nariz e a boca, e evite falar durante as viagens - para não permitir que a máscara fique úmida de saliva e gotículas possam ser expostas. Ele também orienta a nunca tocar no rosto e sempre fazer a higienização das mãos após o trajeto.

"Nem todo mundo pode lavar a roupa sempre que andar de ônibus. Mas é bom ficar pelo menos três dias sem usar a peça. Eu não me preocupo tanto com os tecidos porque para que o material fique contaminado é necessário que alguém espirre ou cuspa em você, de alguma forma. A maior preocupação é realmente no contato com as pessoas. Quanto mais distante das pessoas, melhor. Mas como fazer distanciamento de um metro em ônibus?", indaga.

Sobre a aglomeração, o médico diz que uma alternativa seria se os empregadores negociassem uma mudança nos horários de entrada e saída de trabalho dos funcionários para evitar aglomeração em horário de pico. Quem não precisa usar o ônibus para trabalhar, deve aproveitar para escolher fazer as viagens nos horários em que o transporte fique mais vazio ou aguardar um próximo coletivo que esteja menos cheio.

Médicos orientam nunca tocar no rosto e sempre fazer a higienização das mãos após o trajeto Crédito: Carlos Alberto Silva

DICAS DE PREVENÇÃO

Usar a máscara de forma correta, cobrindo o nariz e a boca;



Evitar falar durante as viagens, para não permitir que a máscara fique úmida de saliva e gotículas possam ser expostas;



Nunca tocar no rosto (olhos, nariz e boca) durante as viagens;



Sempre fazer a higienização das mãos com álcool 70% ou água e sabão após o trajeto;



Tentar manter o maior distanciamento possível das pessoas nos transportes;

Manter as janelas sempre abertas para melhorar a circulação de ar;

Lavar a roupa usada nos transportes e ou separá-las e só voltar a usar após cerca de três dias;

Se tiver escolha, evitar usar o transporte coletivo em horários de pico ou aguardar o próximo ônibus quando perceber que o veículo que chegou está cheio;

Empregadores podem tentar negociar com os funcionários horários de entrada e saída mais flexíveis para evitar que os trabalhadores se exponham em horários de pico.

29% DOS INFECTADOS FICARAM MAIS DE MEIA HORA NOS ÔNIBUS

A informação partiu da quarta fase do inquérito sorológico, que entrevistou 1.147 indivíduos que utilizaram o serviço por mais de meia hora. Quantidade que correspondeu a 23,5% dos entrevistados, mas cuja representatividade saltou quase seis pontos percentuais se comparado com o número total de pessoas que testaram positivo.

"Na quarta etapa, incluímos um dado novo no questionário para poder avaliar a correspondência com o uso do transporte público. Nós percebemos que aqueles que passam de 30 a 60 minutos dentro do transporte público possuem uma chance maior de serem infectados pelo novo coronavírus", explicou o Secretário de Saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes, na época.