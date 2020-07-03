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Novas regras contra Covid-19

Máscara obrigatória nos terminais e ônibus só com passageiros sentados no ES

As novas medidas foram discutidas em uma reunião com o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e visam evitar a contaminação de passageiros e funcionários do sistema Transcol pela Covid-19

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 13:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2020 às 13:24
Usuários de transporte coletivo em um ponto de ônibus em Vila Velha
Ônibus não poderão mais circular com passageiros em pé Crédito: Carlos Alberto Silva
Entrar nos terminais da Grande Vitória só será possível se estiver utilizando máscara de proteção facial. Dentro dos ônibus, nada de passageiros em pé. Essas são algumas das novas regras definidas pelo governo do Estado para evitar a contaminação da Covid-19 entre passageiros e trabalhadores de ônibus no Espírito Santo. As novas medidas foram discutidas em uma reunião entre o Ministério Público e a Secretária de Estado de Mobilidade Urbana e Infraestrutura (Semobi), na última quarta-feira (1º), mas ainda não há um prazo para que elas sejam colocadas em prática. 
Pela nova regra, os ônibus vão circular com um número máximo de passageiros. A quantidade de pessoas dentro dos coletivos ainda não foi definida, mas os ônibus terão que sair dos terminais com todos os passageiros sentados. Ninguém poderá viajar em pé. Outra medida, determina a fiscalização das pessoas dentro dos terminais: 1,5 m de distância entre uma pessoa e outra.

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SABONETE NOS TERMINAIS

O novo protocolo também estabelece que a Companhia Estadual de Transportes Coletivos do Estado do Espírito Santo (Ceturb-es) deve reforçar a higienização e desinfecção dos coletivos com hipoclorito de sódio diluído, conforme orientações da Secretaria de Saúde, além de disponibilizar sabonete nos banheiros dos terminais.
As mudanças foram elaboradas depois que o Ministério Público recebeu inúmeras reclamações a respeito do transporte público durante a audiência pública promovida pela instituição no dia 26 de junho.

Uso de máscaras no transporte coletivo.

Movimentação de usuários do Transcol no Terminal do Ibes. A grande maioria dos passageiros está usando máscaras de proteção contra o coronavírus. Mas ainda é possível ver alguns sem ela.
Movimentação de usuários do Transcol no Terminal do Ibes. A grande maioria dos passageiros está usando máscaras de proteção contra o coronavírus.  Crédito: Carlos Alberto Silva

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