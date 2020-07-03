Máscara obrigatória nos terminais e ônibus só com passageiros sentados no ES

Pela nova regra, os ônibus vão circular com um número máximo de passageiros. A quantidade de pessoas dentro dos coletivos ainda não foi definida, mas os ônibus terão que sair dos terminais com todos os passageiros sentados. Ninguém poderá viajar em pé. Outra medida, determina a fiscalização das pessoas dentro dos terminais: 1,5 m de distância entre uma pessoa e outra.