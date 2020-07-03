Máscara obrigatória nos terminais e ônibus só com passageiros sentados no ES

Entrar nos terminais da Grande Vitória só será possível se estiver utilizando máscara de proteção facial. Dentro dos ônibus, nada de passageiros em pé. Essas são algumas das novas regras definidas pelo governo do Estado para evitar a contaminação da Covid-19 entre passageiros e trabalhadores de ônibus no Espírito Santo. As novas medidas foram discutidas em uma reunião entre o Ministério Público e a Secretária de Estado de Mobilidade Urbana e Infraestrutura (Semobi), na última quarta-feira (1º), mas ainda não há um prazo para que elas sejam colocadas em prática.
Pela nova regra, os ônibus vão circular com um número máximo de passageiros. A quantidade de pessoas dentro dos coletivos ainda não foi definida, mas os ônibus terão que sair dos terminais com todos os passageiros sentados. Ninguém poderá viajar em pé. Outra medida, determina a fiscalização das pessoas dentro dos terminais: 1,5 m de distância entre uma pessoa e outra.
SABONETE NOS TERMINAIS
O novo protocolo também estabelece que a Companhia Estadual de Transportes Coletivos do Estado do Espírito Santo (Ceturb-es) deve reforçar a higienização e desinfecção dos coletivos com hipoclorito de sódio diluído, conforme orientações da Secretaria de Saúde, além de disponibilizar sabonete nos banheiros dos terminais.
As mudanças foram elaboradas depois que o Ministério Público recebeu inúmeras reclamações a respeito do transporte público durante a audiência pública promovida pela instituição no dia 26 de junho.