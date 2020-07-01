Bar fechado, ônibus lotado: leitores reclamam de ações do governo do ES

Bares no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Esses estabelecimentos estão fechados no Estado há mais de 100 dias, como medida de prevenção ao avanço da Covid-19. O decreto do governador também prorroga a suspensão das aulas presenciais, como já tinha sido anunciado por Casagrande , além proibir a visitação em unidades de conservação ambiental, públicas e privadas.

A extensão do prazo de proibição de funcionamento de bares e boates dividiu as opiniões dos leitores de A Gazeta. Parte deles, além de defender a retomada da economia, também aponta incongruência na postura do governo do Estado, que impede estabelecimentos de abrir para evitar contágio, ao mesmo tempo em que mantém ônibus superlotados. Confira alguns comentários:

Vai prorrogar a proibição? Só falta avisar pros bares e pra quem tem que fiscalizar em Vila Velha. (Di Soares)

Parabéns, governador, pela decisão. Tem que fechar mesmo… CNPJ se recupera, vidas perdidas não voltam. (Junior Schwan)

Por que praticamente tudo pode funcionar (tendo aglomerações) e os bares não? Esse povo necessita ganhar o pão de cada dia. (Cristiane Campos Vieira)

Sou dona de bar, fechado há mais de 100 dias. O que vai ser de nós? Será que ninguém vai tomar providências para nos ajudar? (Valdete Madalon)

Temos que trabalhar e não temos outra opção. Tenho um estabelecimento, estou respeitando as normas, mas preciso de trabalhar! Ou morremos de fome ou morremos pelo vírus. Complicado. (Bruna Hintz Damasceno)

Fazer o quê? Os heróis da saúde também tem família, mas estão arriscando suas vidas para salvar outras vidas. Estabelecimento fechado não é culpa dos governantes e sim normas mundiais para combater o vírus. (Lyrios de Viana)

Engraçado que em supermercado, farmácias, fila de bancos e lotéricas, o povo não contamina, porque não fechou nem um dia sequer. Está tendo tanta injustiça a respeito desse fechamento de comércio que cada dia a coisa fica mais feia pro lado do comerciante. (Rony Santana)

Terminais de ônibus desumanos! Bar é o de menos. Pega um busão pra ver. Hipócritas! (Patty Pratti)

Acho que só nesses lugares que pega Covid-19, porque os supermercados estão lotados, as lojas também, as filas dos bancos e das lotéricas nem se fala. Mas nesses lugares não tem essa doença, não. É só nos bares, restaurantes, cinemas, escolas. (Jenifer Luciano)

O pessoal usa um exemplo PIOR pra justificar abertura de bar no auge da pandemia… olha, é difícil! O que tinham que fazer é controlar os aluguéis do setor, para diminuir falências. (Igor Pereira)

Acho correta a atitude do governador, pois não tem necessidade nenhuma de abrir. Já chega supermercado, mas é essencial pois temos que comprar comida. (Rita Zardini Caetano)

Quais bares estão fechados? Onde eu moro tão todos abertos com placas com promoção e tudo! (Lucas Ribeiro)

Só se for os bares de classe na Grande Vitória, porque os bares nos bairros nunca pararam de funcionar. Continuam lotados e alguns funcionando até às seis da manhã. (Thalliany Demarchi)

A maioria dos bares está aberta, cheios de gente. Festas clandestinas. Por isso o vírus só aumenta... Ônibus lotados. E o governador nada fala sobre isso. (Vera Lúcia Gavazza)

O lobby na política se mostra mais evidente quando ônibus circulam lotados e a fiscalização bate e fecha dezenas de bares em um único dia em Vitória. Mas os “terríveis” bares, restaurantes e distribuidoras que são os vetores de transmissão e merecem fiscalização ostensiva. (Matheus Véras)

Pois é, dizem que é para os ônibus circularem com número x de passageiros. O que tenho escutado é que não está acontecendo… Continuam saindo lotados, pegando passageiros no trajeto e ainda fecham as mínimas janelas… Cadê fiscalização? (Yvone Domingas Secomandi Borges)

Os comerciantes têm família e contas pra pagar, se tem que ficar fechado, então que arquem com as dívidas deles, como aluguel, funcionário, cartão de crédito, água, luz, telefone etc... Casagrande, o povo precisa trabalhar. (Gláucia Glauglau)

Pensa bem se você fosse dona de um estabelecimento desse ou empregada de um! (Marcia Pagotto Giestas)

Todo mês vai prorrogar o fechamento. Resolver que é bom, nada. O dinheiro veio, mas é mais fácil fechar tudo. (Fernando Marques Pereira)