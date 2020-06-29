"Desumano", diz leitora sobre troca de corpos em hospital do ES

Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra Crédito: Luciney Araújo

Os corpos de duas vítimas da Covid-19 foram trocados no Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. Uma delas, Elizabeth Conceição, 52 anos, já havia sido enterrada e precisou ser exumada neste sábado (27).

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), houve uma falha humana na última quinta-feira (25), que foi logo identificada pela administração do hospital. A Sesa afirmou ainda que a unidade está apurando as causas do fato e está dando o suporte necessário aos familiares.

O fato causou consternação entre os leitores de A Gazeta. Nas redes sociais, muitos cobraram protocolos mais rígidos para que erros como esse não voltem a acontecer. Confira alguns comentários:

Falta de respeito com a família. Desumano, como se não bastasse a perda. (Cida Graça)

Profissionais sobrecarregados, desvalorizados, trabalho insalubre, péssima remuneração, psicológico cada dia pior no meio dessa pandemia… (Nadiesda Farias)

Essa doença veio para mostrar o quando necessitamos de empatia em todos os momentos de nossas vidas. Estar com o vírus já é assustador e a solidão ao lado, perder um familiar e não poder ver, sem se despedir, sem confirmar se realmente é a pessoa que você tanto ama... Uma tristeza sem tamanho, um desespero sem fim. Agora vem essa falta de respeito com o próximo... Temos que continuar pedindo a Deus a cura para essa pandemia e, principalmente, a cura para humanidade. É triste ver que essas duas famílias vão sentir tudo de novo com mais intensidade com essa perda. Pela glória do Senhor minha família e eu passamos pela Covid sem internações e perdas. Sou grata a Deus, mas mesmo assim penso no próximo. (Beth Correa)

Qual a punição para os responsáveis por este fato tão doloroso para a família?? (Romualdo Milanese)

Imagina a dor da família. Meu Deus! E os trabalhadores estão tão sobrecarregados, que é até difícil punir o funcionário. Olha, eu nem sei... Está tudo tão difícil. (Maurílio Serpa)

Muitos não sabem do dia dia dos médicos e dos envolvidos na saúde, não sabem a correria e os problemas internos. Vocês acham mesmo que técnico em enfermagem e médico ganham com a Covid-19? Os profissionais estão exauridos, psicologicamente abalados, acumulando funções, e vem uma pessoa que nem sequer foi em um hospital para saber como é ser papagaio de um presidente que nem ministro da Saúde tem! (Lenon Marvila)

Coitadas de todas as pessoas envolvidas, dos parentes e dos que trabalham no combate à Covid-19. Muito complicado. (Maria da Penha Moreira)

Falta respeito com a família e com a vítima. Já que não pode abrir caixão, nada disso, quando a vítima falecer tira foto da pessoa, coloca número no saco, porque é desumano tratar um ser humano assim, igual pedaço de carne. (Shell Freitas)

As funerárias têm que usar caixão com vidro na tampa. Não é possível que a família não possa olhar seu ente querido pela última vez. (Marlete Correia)

Se a família só quer ver o corpo, sem tocá-lo, pode fazer isso desde que tome as precauções padrão o tempo todo, principalmente a higiene das mãos. A família deve receber instruções claras para não tocar ou beijar o corpo, indica a OMS. Deve-se continuar praticando o distanciamento física entre as pessoas, lavando as mãos constantemente quando estiverem em um funeral. Não é recomendado que pessoas com mais de 60 anos ou pessoas imunodeprimidas interajam diretamente com o cadáver. (Juliany Rebouças)

Os profissionais estão enlouquecendo. E a população está na praia, no shopping… (Lucia Helena Pereira Martins)

Se tem todos os documentos, tem que denunciar para que outros erros não aconteçam. Vá direto à secretaria de Saúde e, se não atenderem, é só procurar o Ministério Público. O Conselho do Idoso certamente vai encaminhar para esses locais. Se calarmos face aos erros, damos margem a mais procedimentos errados. (Heloisa Rocha Zocolotti)

No meio de tantas correrias, pode ocorrer uma falha dessas.É preciso redobrar os protocolos. (Maria Maciel)

Só confirma o caos na saúde. Muito triste esse momento da vida, a morte de um familiar e ainda mais passar por tudo isso. (Claudiana Almeida)

Deveria ser obrigado uma pessoa reconhecer o ente querido para evitar esse tipo de coisa. (Lucia Bottecchia)