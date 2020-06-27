Corpos de vítimas da Covid-19 são trocados em hospital na Serra

Serra - ES - Hospital Jayme Santos Neves Crédito: Vitor Jubini

Os corpos de duas vítimas da Covid-19 foram trocados no Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra . Uma delas, Elizabeth Conceição, 52 anos, já havia sido enterrada e precisou ser exumada neste sábado (27).

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), houve uma falha humana na última quinta-feira (25), o que levou à confusão na identidade das vítimas.

Em nota, a Sesa disse que o erro foi logo identificado pela administração do hospital. Afirmou ainda que a unidade está apurando as causas do fato e está dando o suporte necessário aos familiares.

A Secretaria de Estado da Saúde não informou a identidade da outra vítima ou mais detalhes do ocorrido.

NOTA DA SESA NA ÍNTEGRA

"A direção do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves pede desculpas e lamenta o ocorrido, pois um erro humano aconteceu na última quinta-feira (25) sendo logo identificado. A unidade está apurando as causas do fato e está dando o suporte necessário aos familiares.