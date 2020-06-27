Corpos de vítimas da Covid-19 são trocados em hospital na Serra

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), houve uma falha humana na última quinta-feira (25), o que levou à confusão na identidade das vítimas.
Em nota, a Sesa disse que o erro foi logo identificado pela administração do hospital. Afirmou ainda que a unidade está apurando as causas do fato e está dando o suporte necessário aos familiares.
A Secretaria de Estado da Saúde não informou a identidade da outra vítima ou mais detalhes do ocorrido.
NOTA DA SESA NA ÍNTEGRA
"A direção do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves pede desculpas e lamenta o ocorrido, pois um erro humano aconteceu na última quinta-feira (25) sendo logo identificado. A unidade está apurando as causas do fato e está dando o suporte necessário aos familiares.
O Hospital mantém o seu compromisso de zelar pela qualidade na assistência e atendimento humanizado, e tem como um de seus valores a transparência e responsabilidade. Mais uma vez, lamenta o ocorrido, em especial com os familiares envolvidos."