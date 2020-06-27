Medicamentos de UTI em falta devem chegar no início da semana no ES

Leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) demandam a utilização de uma série de medicamentos para tratar pacientes com Covid-19 Crédito: Reprodução/TV

"O Estado tomou medidas paralelas, de garantir a compra direta pelas próprias unidades hospitalares, com diversos fornecedores, e estamos articulando com o Ministério da Saúde uma compra nacional, uma grande ata de registro de preços que o país inteiro vai poder aderir, na compra internacional organizada pela OPAS (Organização Pan Americana de Saúde)" Nésio Fernandes - Secretário estadual de Saúde

"A informação do Ministério é de que a partir do início desta semana devem estar chegando alguns medicamentos dessa grande compra. Compras que o Estado fez diretamente pelas unidades hospitalares também chegaram esta semana, e temos a previsão de chegada para os próximos dias", complementou.

O secretário disse ainda que as unidades filantrópicas que prestam serviço para a Sesa também conseguiram celebrar algumas compras, e suas estruturas devem se estabilizar.

"Assim, devemos superar a crise que derivou da falta de medicamentos no mercado brasileiro e com os fornecedores. No entanto, a situação ainda não é cômoda e exige a concomitância de várias ações, frentes, para adquirir com segurança a quantidade de medicamentos para garantir o funcionamento dos leitos com pacientes críticos", declarou.

BLOQUEIO DE LEITOS NO SUL

Há duas semanas, o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, que administra a unidade Litoral Sul, no município de Itapemirim, anunciou o bloqueio dos três leitos de UTI que ainda estavam desocupados justamente pela falta de remédios, como anestésicos e relaxante muscular, geralmente usados para intubar pacientes com a Covid-19.

O secretário destacou que a dificuldade é resultado de uma crise no mercado, e que não depende da vontade dos gestores, públicos ou privados, pois mesmo os hospitais que não prestam serviço ao SUS, que só atendem particular, estão tendo dificuldades.

Na última quinta-feira (25), o governador Renato Casagrande (PSB) levou o tema a uma audiência pública feita pela Câmara dos Deputados e reforçou o pedido feito pelo Fórum de Governadores de que o Ministério da Saúde pudesse coordenar essa compra de medicamentos e insumos para as UTIs, pois a demanda é grande e todos os Estados estão enfrentando dificuldades.

ESTOQUES

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde fez um levantamento sobre a falta de remédios nos hospitais que são referência para o tratamento da Covid-19, com leitos de UTI, e listou 22 medicamentos usados nos pacientes que precisam ser intubados.

A falta de anestésicos, sedativos e bloqueadores neuromusculares utilizandos nas UTIs pode trazer dificuldades também para a realização de outras cirurgias de emergência, sem relação com o coronavírus.

Diante do panorama, o secretário reforçou o alerta, na coletiva deste sábado.

"São muitos os riscos que podem impedir o funcionamento dos leitos hospitalares abertos no Brasil inteiro, para atender a população atingida pela Covid em condição clínica crítica. Então nós não podemos centrar o enfrentamento da pandemia no leito de UTI. Ele salva algumas vidas, no entanto não todas. É uma doença que não possui tratamento específico. O óbito hospitalar, mesmo para os que conseguem acesso ao leito de UTI, continua alto no mundo todo".