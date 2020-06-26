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Atenção hospitalar

Taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid no ES está em 80,71%

Em 24 horas, indicador oscilou para baixo com a abertura de mais duas vagas de terapia intensiva

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 20:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2020 às 20:26
Serra - ES - Hospital Dório Silva
No Hospital Dório Silva, na Serra, a oferta de leitos de UTI está no limite da capacidade Crédito: Vitor Jubini
Espírito Santo apresentou uma leve queda na taxa de ocupação dos leitos de UTI para pacientes com a Covid-19. Em 24 horas, o indicador passou de 80,96% para 80,71% com a oferta de mais duas vagas de terapia intensiva. Na enfermaria, houve o incremento de novos três leitos.
Grande Vitória, com maior oferta de vagas, é a que também mais registra demanda nesta sexta-feira (26). Das 472 vagas de terapia intensiva, 83,69% estão com pacientes que apresentam quadro clínico grave da doença.  Na sequência, as regiões Norte e Sul têm mais de 70% de ocupação. Algumas unidades já atingiram a capacidade máxima de atendimento, e outras, como o Hospital Dório Silva, na Serra, estão próximas do limite.

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Reunindo as vagas de enfermaria e UTI, o Estado oferece, ao todo, 1.348 leitos para pacientes com a Covid-19. O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, estima que, até o final de julho, chegue a 1.700, considerando também a oferta em hospitais filantrópicos e particulares com os quais foram firmados contratos. 
Nésio Fernandes diz que, das compras realizadas pelo governo, o Espírito Santo ainda tem 250 respiradores para receber. Os equipamentos são indispensáveis nos leitos de terapia intensiva para pacientes graves. A expansão dos leitos será feita na Grande Vitória e também no interior, onde municípios têm registrado aumento no número de casos e mortes por Covid-19. 

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