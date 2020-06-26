Taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid no ES está em 80,71%

Reunindo as vagas de enfermaria e UTI, o Estado oferece, ao todo, 1.348 leitos para pacientes com a Covid-19. O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, estima que, até o final de julho, chegue a 1.700, considerando também a oferta em hospitais filantrópicos e particulares com os quais foram firmados contratos.

Nésio Fernandes diz que, das compras realizadas pelo governo, o Espírito Santo ainda tem 250 respiradores para receber. Os equipamentos são indispensáveis nos leitos de terapia intensiva para pacientes graves. A expansão dos leitos será feita na Grande Vitória e também no interior, onde municípios têm registrado aumento no número de casos e mortes por Covid-19.