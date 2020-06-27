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Governo abre 25 leitos para atendimento de pacientes sem Covid-19

Os novos leitos estão no Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC), em Cariacica, e visam atender a pacientes com doenças de baixa complexidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2020 às 09:38

Publicado em 27 de Junho de 2020 às 09:38

Governador inaugura 25 leitos no HEAC, Cariacica
Governador inaugura 25 leitos no HEAC, Cariacica Crédito: Giovani Pagotto
Novos 25 leitos foram inaugurados no Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC), em Cariacica, na manhã deste sábado (27), pelo governador do estado, Renato Casagrande. As vagas são para manutenção do atendimento a outras doenças, que não seja coronavírus
Governo abre 25 leitos para atendimento de pacientes sem Covid-19
Os leitos estão equipados para atender pacientes de quadro de saúde de baixa complexidade em um hospital que não recebe pacientes com Covid-19.  A meta é chegar a 65 novos leitos de retaguarda.
"Agora, estamos entregando 25  dessas vagas para pacientes que precisem de cuidados paliativos ou de um cuidado de longa permanência. É para que eles possam ter uma unidade que se especialize nesses cuidados respeitando os pacientes e empoderando as famílias no cuidado de nossos entes queridos", explicou  Nésio Fernandes, secretário estadual de Saúde.  
Casagrande também informou que o HEAC deve ter uma ampliação ainda maior do atendimento. "Nosso desafio é continuar atendendo a todas as necessidades de quem precisa da saúde pública, em meio à sobrecarga para atender os pacientes de Covid-19. Junto disso, precisamos continuar as medidas de prevenção e de redução do contágio pelo novo coronavírus para que possamos oferecer qualidade no atendimento aos capixabas sempre", pontuou o governador. 

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