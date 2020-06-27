Governador inaugura 25 leitos no HEAC, Cariacica Crédito: Giovani Pagotto

Novos 25 leitos foram inaugurados no Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC), em Cariacica, na manhã deste sábado (27), pelo governador do estado, Renato Casagrande. As vagas são para manutenção do atendimento a outras doenças, que não seja coronavírus

Your browser does not support the audio element. Governo abre 25 leitos para atendimento de pacientes sem Covid-19

Os leitos estão equipados para atender pacientes de quadro de saúde de baixa complexidade em um hospital que não recebe pacientes com Covid-19. A meta é chegar a 65 novos leitos de retaguarda.

"Agora, estamos entregando 25 dessas vagas para pacientes que precisem de cuidados paliativos ou de um cuidado de longa permanência. É para que eles possam ter uma unidade que se especialize nesses cuidados respeitando os pacientes e empoderando as famílias no cuidado de nossos entes queridos", explicou Nésio Fernandes, secretário estadual de Saúde.