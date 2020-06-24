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Coronavírus: ES registra 80,34% de ocupação de leitos de UTI

É a segunda vez na semana que o Estado apresenta menor índice de ocupação no mês; Região Metropolitana segue com a maior taxa de ocupação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2020 às 21:05

Publicado em 23 de Junho de 2020 às 21:05

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Espírito Santo registrou menor percentual de ocupação de UTIs no mês pela segunda vez na semana Crédito: Reprodução/TV
O Espírito Santo chegou ao percentual de 80,34% de ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), voltando a registrar o menor percentual do mês de junho nesta terça-feira (23). Segundo o Painel Covid-19, ferramente da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), são 646 leitos de UTI existentes para o tratamento de pacientes com coronavírus e 519 estão ocupados.
O percentual de enfermarias ocupadas nos hospitais do Espírito Santo é de 69,29% segundo o Painel Covid-19. O Estado oferece 700 leitos, sendo que 485 estão ocupados. O total de leitos para o tratamento de infectados pela Covid-19, somando enfermarias e UTIs, é de 1346 leitos. Destes, 1004 estão em uso, um percentual de 74,59%.
É a segunda vez na semana que o Espírito Santo registra o menor percentual de ocupação de leitos de UTI. O último recorde, segundo a Sesa, havia sido no último dia 21, quando 81,26% dos leitos estavam em uso no Estado.

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Segundo a Sesa, a Região Metropolitana do Estado segue com o maior percentual de ocupação de UTIs. São oferecidos 470 leitos e 385 estão ocupados, um percentual de 81,91%. É a primeira vez, porém, que a Região Sul aparece em segundo no ranking: são 64 leitos existentes e 50 estão ocupados, ou seja, 78,13%.
A Região Norte agora aparece na terceira colocação do ranking de ocupaçao de UTIs, com 76,92%. São 78 leitos disponibilizados e 60 deles estão sendo utilizados. Já a Região Central possui 34 leitos e 24 estão em uso, um percentual de 70,59%.

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