Coronavírus: ES registra 80,34% de ocupação de leitos de UTI

Espírito Santo registrou menor percentual de ocupação de UTIs no mês pela segunda vez na semana Crédito: Reprodução/TV

80,34% de ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), voltando a registrar o menor percentual do mês de junho nesta terça-feira (23). Segundo o Painel Covid-19, ferramente da O Espírito Santo chegou ao percentual dede ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), voltando a registrar o menor percentual do mês de junho nesta terça-feira (23). Segundo o Painel Covid-19, ferramente da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), são 646 leitos de UTI existentes para o tratamento de pacientes com coronavírus e 519 estão ocupados.

O percentual de enfermarias ocupadas nos hospitais do Espírito Santo é de 69,29% segundo o Painel Covid-19. O Estado oferece 700 leitos, sendo que 485 estão ocupados. O total de leitos para o tratamento de infectados pela Covid-19, somando enfermarias e UTIs, é de 1346 leitos. Destes, 1004 estão em uso, um percentual de 74,59%.

Segundo a Sesa, a Região Metropolitana do Estado segue com o maior percentual de ocupação de UTIs. São oferecidos 470 leitos e 385 estão ocupados, um percentual de 81,91%. É a primeira vez, porém, que a Região Sul aparece em segundo no ranking: são 64 leitos existentes e 50 estão ocupados, ou seja, 78,13%.