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17 óbitos

Coronavírus: ES registra redução expressiva no número de mortes em 24h

Segundo o Painel Covid-19, foram 17 óbitos nas últimas 24h. A última vez em que o número de mortes foi inferior a 20 ocorreu apenas no início deste mês

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 21:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2020 às 21:43
Arte covid-19 para capa do site
Espírito Santo teve 17 mortes por coronavírus registradas nas útlimas 24 horas, segundo a Sesa Crédito: Divulgação
A atualização do Painel Covid-19 desta sexta-feira (26) mostra o registro de 17 novas mortes pela doença no Espírito Santo, em intervalo de 24 horas. O número é bem menor que a média diária de óbitos registradas no Estado na última semana, quando chegou a mais de 40 mortes por dia. A última vez em que o número de mortes foi inferior a 20 ocorreu apenas no início deste mês, no dia 6, quando houve o registro de 16 óbitos, também em um intervalo de 24 horas.
Apesar da redução registrada nesta semana, a queda drástica no número de óbitos por coronavírus surpreende, uma vez que, no último dia 22, o Espírito Santo registrou 59 mortes em 24 horas, o maior número computado em apenas um dia no Estado.  Esse número é também o maior número de óbitos registrados pela Sesa em um dia desde o início da pandemia.
Até o último sábado (20), a Sesa apontava que o Espírito Santo havia registrado 1.297 mortes pela doença. Nesta sexta-feira, o número atingiu 1.507 óbitos. No período, portanto, foram 210 mortes, uma média de 35 óbitos por dia. Na semana passada, a média de mortes diárias em decorrência da Covid-19 havia sido superior a 40.
A reportagem de A Gazeta questionou a Secretaria do Estado de Saúde (Sesa) se a redução do número de mortes por dia está relacionada com o represamento de exames e subnotificação. Até o fechamento desta reportagem, porém, a pasta não respondeu.

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