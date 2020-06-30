Reabertura de comércio e isolamento viram debate entre leitores

Pessoas esperando para entrar em loja na Avenida Ferrari, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

A reabertura tem ocorrido em um momento em que o país ainda não atingiu o pico da doença e cientistas projetam um número crescente de novas mortes. A pesquisa também mostra que duas a cada três pessoas acreditam que a situação da pandemia está piorando no país.

O ideal é que a taxa fosse superior a 70%, mas apenas 37% dos capixabas ficaram em casa na última quinta-feira (25), por exemplo, taxa que está abaixo da média nacional (38,3%) para a data.

A quarta fase do Inquérito Sorológico no Estado constatou que o ritmo de crescimento da pandemia do novo coronavírus no Espírito Santo apresentou queda , mas o médico infectologista Lauro Ferreira Pinto alerta que medidas de distanciamento social continuam necessárias e que riscos com o relaxamento são "enormes".

De acordo com o especialista, a população cansou do isolamento social . "No início, as pessoas faziam lives de música nas sacadas, agora estão simplesmente exaustas e querendo ir para a rua, querendo ir de forma atabalhoada, expondo-se ao vírus que está aí, causando mortes", afirmou.

A circulação de pessoas nas ruas não é consenso entre os leitores de A Gazeta. Enquanto alguns lamentam os riscos do baixo índice de isolamento, alguns defendem o retorno à normalidade, com cuidados, para movimentar a economia. Confira alguns comentários:

Geral acredita na doença, mais nos números vai demorar muito. A politicagem não deixa. (Claudio Allves)

Se a maioria é contra a abertura do comércio, por que tem tanta gente na rua? (Eliane da Silva Schumacher)

Eu não fiz isolamento, porque preciso sair, não tenho salário fixo. Saio por necessidade, sou eletricista de veículos, mas tomo todos os cuidados. Peço a Deus que proteja a mim e a minha família. Uso máscaras direto, por mim, por minha família, pelos médicos e enfermeiros que estão na linha de frente, morrendo por nós. Tenho muito respeito por todos, o vírus é perigoso. (Carlos Lopes)

Trabalho em um shopping e sinto dizer para você que frequenta: Peça muita proteção para Deus, pois duas lojas tiveram que chamar pessoas de outra loja para trabalhar, pois todos os que estavam foram infectados… Então você que é irresponsável, que vai para o shopping porque estava com saudade, sinto muito… se prepare para o pior. Nós que trabalhamos estamos colocando nossa cara a tapa todos os dias para irresponsáveis como esses irem passear. Você perde o direito de achar algo porque shopping não é serviço essencial, nada que você precise lá é de urgência, existe compra online, existe delivery. (Leo Santana)

Todos os dias eu ouço nos jornais que o pico da pandemia está chegando, que cada dia que passa está pior, que os números de mortes só estão subindo etc... Se está tão ruim assim, por que reabrir o comércio?? Meio incoerente não!? (Carol Breciani Simmer)

Essa pandemia pelo jeito não vai acabar agora se não tomar os cuidados necessários. (Alvenir Azevedo)

A doença existe e temos que nos cuidar! Agora eu quero ver até quando o comércio vai aguentar esse negócio de abrir dia sim, dia não! (Marcos Bittencourt)

O complicado é alguns se esforçando para usar máscara mesmo machucando e meia dúzia de idiotas com máscara no queixo ou sem. (Vinicius Lopes Aledi)

Só é contra a reabertura do comércio quem está em casa e recebendo seus salários de forma integral, tipo funcionário público. O empregado do setor privado desde abril teve redução e até suspensão de seus contratos, sem contar no desemprego e falência de empresas… (Danilo Pretti)

Os governantes estão pensando no dinheiro e esquecendo que todos os dias estão morrendo milhares de pessoas. (Carlos Antonio Vieira)

Praias, churrasco, aniversários podem! Mas trabalhar não. E quem depende do comércio para sobreviver morre de fome, enquanto o povo se diverte? (Renata Ribeiro)

Quem quer passar fome pede para o comércio ficar fechado. Eu prefiro encarar o vírus para as pessoas não morrerem de fome. (Jania Guerini)

Meu Deus, infelizmente vamos ter que conviver com esse vírus, está muito difícil, muitos trabalhando e outros sem trabalho! Está difícil ficar o tempo todo dentro de casa! (Beti Layber)

O povo também tem que fazer sua parte e ficar em casa.... Fica fazendo festa e viagem, ficam pra cá e pra lá, da cidade pra roça, do interior pra cidade. (Helena Risse)

Não adianta cobrar do governador se não fizermos a nossa parte! Muitas pessoas não estão fazendo a parte delas. (Liliane Dias Almeida)

Tem muita gente fazendo nos finais de semana aniversário no meio da rua, indo pra praia, andando na rua sem máscara, muito bar cheio. Com isso só vão crescendo as mortes. Pessoas rindo da cara de outras porque estão usando máscara… (Carlos Cesar Costa)

Ou faz isolamento total ou libera tudo! Do jeito que tá não dá mais. Pergunto: De que adianta a gente fazer isolamento e ter gente ignorando?! Nada! (Lorrany Machado Lima Silveira)

Brasileiro é o povo mais mimado e cheio de vontades que já se viu. Estão numa guerra, mas não aguentam ficar quietos protegidos!! Preferem se arriscar no campo de batalha. Que falta de amor é essa?? (Roberta Mara Hygino Schulte)

Desde quando houve isolamento no ES? Se o povo tivesse levado o isolamento a sério, agora o ES estaria em uma situação melhor. Boa sorte para aqueles que estão se sentindo cansados e, entre o cansaço e o risco, preferem escolher o risco. (Juliano Oliveira)

E por que o governo desde o início já não vez o lockdown? Antes um mês isolado em casa com medidas extremas, proibindo todos de ir na rua, do que 4 meses só noticiando número de mortes e contágios. Antes um mês de perda financeira com tudo fechado, do que meses. O governador também não faz nada. (Monissa Simmer)

O governador cansou de tentar mostrar os riscos e tentar orientar, mas para alguns é melhor que aprendam da pior maneira, ficam acreditando no bezerro de ouro e sua cloroquina. (Ronaldo Lopes)

Parece que vocês não veem a pressão dos comerciantes em cima dos governantes para abrir o comércio! E não só os comerciantes, os que querem bater perna também e não estão nem aí para o vírus, como se eles fossem imortais. (Malu Fredsil)

Não pode sair, não pode ir à praia, não pode, não pode, não pode. Mas o Transcol continua espalhando esse vírus e ninguém liga para ele. Por que será? (Rafa Xurupita)

Cansados de tanto disse-me-disse. Deveriam era liberar as pessoas pra ir trabalhar e pronto. Não adianta ficar dentro de casa e sem emprego. (Jovelina Cristo)

A metade da população não está gostando do isolamento, está gostando é de ficar bestando mesmo, batendo pernas e quase sempre sem necessidades. Isso que mais me dá raiva. Talvez esses infelizes até vão ter sorte, caso se contaminem com esse vírus, e quem vai pagar, às vezes com a própria vida, é um inocente que venha ter contado com esse indivíduo. (Talita Nunes Rasseli)