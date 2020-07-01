Carreta vai distribuir comida e lavar roupas de pacientes com Covid em Vitória

Carreta solidária vai distribuir refeições e lavar roupas em apoio ao Centro de Quarentena instalado no bairro Mário Cypreste, em Vitória Crédito: Divulgação / ADRA

Uma carreta vai ficar estacionada em frente ao parque Tancredão, no bairro Mário Cypreste, em Vitória , para distribuir alimentos e lavar roupas de pacientes com Covid-19 que serão atendidos no Centro de Quarentena , instalado no Sambão do Povo, bem próximo do local. Além dos acolhidos na estrutura instalada pela Prefeitura de Vitória, moradores da comunidade terão acesso ao serviço.

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A previsão é de que o veículo fique no local por 50 dias, distribua cerca de 12,5 mil refeições e faça a lavagem de 20 toneladas de roupa. A iniciativa é da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (ADRA) em parceria com a Prefeitura de Vitória.

Segundo o coordenador do Comitê de Gerenciamento das Políticas Sociais dos impactos causados pela Covid-19 da PMV, Bruno Toledo, o equipamento é de São Paulo, mas já foi utilizado em outros locais do Brasil como, por exemplo, na cidade de Brumadinho/MG, após o rompimento da barragem da Vale. Em Vitória, a carreta ajudará no suporte das pessoas acolhidas no Centro de Quarentena, que tem previsão de iniciar os atendimentos nesta sexta-feira (3).

Como a carreta possui uma grande capacidade de produção de alimentos e lavagem de roupas, os serviços serão estendidos também para a comunidade do entorno.

Como a capacidade da carreta, de produção de alimentos e lavagem de roupa, a gente vai ter condição de atender uma parcela da comunidade, indicada pelas próprias lideranças comunitárias. Então, a partir desta quinta (2), uma lista que a própria comunidade preparou junto com a Adra, essas pessoas também poderão receber alimentação da carreta, explicou.

CENTRO DE QUARENTA COMEÇA A FUNCIONAR NA SEXTA (3)

O Centro de Quarentena, montado no Sambão do Povo, vai iniciar os atendimentos nesta sexta-feira (3). A estrutura servirá de local para acolhimento de pessoas que apresentem sintomas leves da Covid-19, mas não têm condições sociais de isolamento.

O Centro de Quarenta é um centro de acolhimento, de assistência social. Ele não é uma unidade hospitalar. Estamos acolhendo pessoas que estão com sintomas leves da Covid, que não precisam ir para o hospital, mas que precisam fazer o isolamento e não tem condição. Pessoas acamadas, com deficiência, idosos, pessoas em população de rua, pessoas em extrema vulnerabilidade social que não têm condição de fazer o isolamento por conta própria, explicou.