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Pandemia

Coronavírus: ES registra mais de uma morte por hora no mês de junho

De acordo com dados da Sesa, foram 1.019 mortes em decorrência da Covid-19 no Estado em junho, o que representa uma média de 1,4 mortes por hora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2020 às 20:31

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 20:31

Prefeitura confirma segunda morte por Covid-19 em Linhares
Espírito Santo registrou mais de uma morte por hora em decorrência do coronavírus no mês de junho Crédito: Eduardo Dias/TV Gazeta
O mês de junho no Espírito Santo registrou os números mais altos de contaminação e mortes em decorrência do coronavírus desde o começo da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa) atualizada diariamente com informações sobre o avanço da Covid-19 no Espírito Santo, foram 1.019 mortes e 32.608 casos confirmados nos últimos 30 dias.
Em relação aos 1.019 óbitos causados pela doença, os números representam quase 34 mortes por dia durante o mês de junho. Isso representa uma média de uma morte (1,4) por hora no Espírito Santo. Já analisando o número de infectados, o valor de 32.608 casos confirmados no mês representa um índice de 1.087 novas notificações por dia e pouco mais de 45 por hora.
Para efeito de comparação, no mês de maio foram registradas 511 mortes no Espírito Santo, segundo dados da Sesa. Isso representa uma média de pouco mais de uma morte (1,3) a cada intervalo de duas horas.
Ou seja, de acordo com os dados divulgados pela Sesa, o número de mortes no intervalo de 30 dias praticamente dobrou de maio para junho, e o intervalo de tempo necessário para uma pessoa morrer por coronavírus no Estado caiu para apenas uma hora.

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No mês de junho, o momento mais crítico em relação a número de óbitos por coronavírus foi no dia 22, quando, segundo a Sesa, foram registradas 59 mortes no Estado no intervalo de 24 horas.
Até o momento, o Espírito Santo registrou 46.893 casos de coronavírus, com 1.647 mortes, segundo a Sesa. A taxa de mortalidade no Estado é de 3,51% e 27.580 pessoas foram consideradas curadas da doença.

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