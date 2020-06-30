Coronavírus: ES registra mais de uma morte por hora no mês de junho

Espírito Santo registrou mais de uma morte por hora em decorrência do coronavírus no mês de junho Crédito: Eduardo Dias/TV Gazeta

O mês de junho no Espírito Santo registrou os números mais altos de contaminação e mortes em decorrência do coronavírus desde o começo da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa) atualizada diariamente com informações sobre o avanço da Covid-19 no Espírito Santo, foram 1.019 mortes e 32.608 casos confirmados nos últimos 30 dias.

Em relação aos 1.019 óbitos causados pela doença, os números representam quase 34 mortes por dia durante o mês de junho. Isso representa uma média de uma morte (1,4) por hora no Espírito Santo. Já analisando o número de infectados, o valor de 32.608 casos confirmados no mês representa um índice de 1.087 novas notificações por dia e pouco mais de 45 por hora.

Ou seja, de acordo com os dados divulgados pela Sesa, o número de mortes no intervalo de 30 dias praticamente dobrou de maio para junho, e o intervalo de tempo necessário para uma pessoa morrer por coronavírus no Estado caiu para apenas uma hora.

No mês de junho, o momento mais crítico em relação a número de óbitos por coronavírus foi no dia 22, quando, segundo a Sesa, foram registradas 59 mortes no Estado no intervalo de 24 horas.