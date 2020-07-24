Lotação de ônibus no terminal de Vila Velha gera discussão

Câmeras nos terminais do ES registram aglomerações Crédito: Reprodução | TV Gazeta

TV Gazeta, os profissionais afirmaram que o coletivo estava com a quantidade máxima permitida para evitar aglomeração, mas, ainda assim, usuários do Transcol não aceitaram esperar pelo próximo ônibus. Houve uma discussão e o veículo, mesmo lotado, seguiu viagem. Durante uma fiscalização realizada no terminal de Vila Velha na manhã desta sexta-feira (24), foi registrada uma confusão gerada por passageiros após fiscais terem tentado impedir um ônibus de sair, porque o veículo estava lotado. De acordo com apuração da repórter Danielle Cariello, para a, os profissionais afirmaram que o coletivo estava com a quantidade máxima permitida para evitar aglomeração, mas, ainda assim, usuários do Transcol não aceitaram esperar pelo próximo ônibus. Houve uma discussão e o veículo, mesmo lotado, seguiu viagem.

De acordo com Fábio Damasceno, secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, é possível registrar, por exemplo, o comprimento das filas e o tempo que as pessoas estão paradas no terminal. "A central pode analisar determinada linha e assim possibilitar o melhor planejamento, definindo ou até trocando uma baia de ônibus para outro lugar, dependendo do tamanho da fila e da quantidade de pessoas. As câmeras servem para uma operação em que os fiscais que estão nos terminais não conseguem enxergar", disse.

Ainda segundo a autoridade, com os dados coletados fica mais fácil definir ações para diminuir os riscos de contaminação. "Colocamos a câmera numa ponta do terminal e conseguimos enxergar gente na outra ponta. E o zoom auxilia a pegar detalhes como o não uso da máscara ou o trabalho de um fiscal. Se o fiscal deixou o ônibus sair lotado, a culpa por este comportamento é dele. Então a gente consegue gravar isso, ter as imagens com mais de 60 dias gravados, e consegue orientar para não se repetir. É uma questão educativa para coibir abuso dos passageiros e da fiscalização", acrescentou.

Para o fiscal Marcos Alves, existe, além de tudo, uma questão de conscientização da população. "Embora nós saibamos que é uma adaptação que está sendo realizada, não podendo ser uma mudança feita de uma hora pra outra. Não adianta colocar a culpa no motorista, no fiscal, não adianta no terminal ficar brigando um com outro, que não vai resolver. Nossa preocupação é com vidas. Inclusive já trabalhamos por aqui com mais fiscais entregando máscaras, mas chegamos a encontrar máscara lacrada nas lixeiras. Eu pergunto aonde que as pessoas vão reclamar com relação à vida delas, a proteção delas", afirmou.